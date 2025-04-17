Курс гражданственности и навыков обороны предлагается преподавать учащимся 5-12 классов

„Принцип, который мы предлагаем, очень прост – начиная со следующего учебного года, у нас должен быть курс гражданственности и навыков обороны не только в девятом, но и в десятом классе. Затем перейти в младшие классы 5-8, а в последующем году – в еще более старшие классы – 11 или 12. Мы хотели бы добиться того, чтобы в 2028 учебном году у нас в школах уже был всеобъемлющий курс гражданственности и навыков обороны“, - сказал Кащюнас.