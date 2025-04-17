Курс гражданственности и навыков обороны предлагается преподавать учащимся 5-12 классов

„Этот проект оправдал ожидания. Мы слышим это и от родителей, потому что дети приобретают навыки, выходя из виртуального пространства на улицу. Они получают не только теоретические, но и практические советы. Видимо, пришло время спросить, достаточно ли этого. По моему мнению, недостаточно“, - в среду сказал председатель СО-ХДЛ Лауринас Кащюнас.
В настоящее время в рамках курса гражданственности и навыков обороны ученикам девятых классов преподают теорию о роли граждан в обороне, читают лекции о гигиене в полевых условиях, обучают находить воду в природе, а также учат ставить палатки и разводить костры.
Школьники также учатся безопасно обращаться с пневматическим оружием и знакомятся с положениями для стрельбы. Также читаются лекции по оказанию первой помощи и т. д.
Консерваторы считают, что с нового учебного года этот курс следует преподавать и ученикам 10-х классов, а в перспективе – также младшим школьникам и ученикам 11-12 классах.
„Принцип, который мы предлагаем, очень прост – начиная со следующего учебного года, у нас должен быть курс гражданственности и навыков обороны не только в девятом, но и в десятом классе. Затем перейти в младшие классы 5-8, а в последующем году – в еще более старшие классы – 11 или 12. Мы хотели бы добиться того, чтобы в 2028 учебном году у нас в школах уже был всеобъемлющий курс гражданственности и навыков обороны“, - сказал Кащюнас.
Одной из основных проблем является нехватка инструкторов
По словам Кащюнаса, главной проблемой в организации курсов для учеников девятых классов является нехватка инструкторов. Поэтому, чтобы привлечь резервистов к преподаванию в школах и облегчить процессы, консерваторы предлагают поправку, которая сделает надбавку к пенсии, выплачиваемую офицерам и солдатам, независимой от дохода, получаемого за педагогическую деятельность.
По словам политика, для существенного прорыва достаточно найти хотя бы 300-400 новых инструкторов.
Правда, отмечают инициаторы поправок, инструкторам, желающим вести курсы по обороне в школах, предъявляются определенные условия – человек должен пройти обязательный трехнедельный курс педагогики и психологии.
Напомним, что курс гражданственности и навыков обороны для учащихся 9-х классов является совместным проектом Министерства обороны и Министерства образования, науки и спорта. Он был представлен в мае 2022 года. Проект реализуется Союзом стрелков Литвы совместно с министерствами.
В 2023-2024 учебном году половина всех учащихся девятых классов в стране изучали навыки выживания и основы гражданственности. В настоящее время этот курс является обязательным для всех учащихся девятых классов.
В ходе трехдневного курса школьники изучают навыки выживания в чрезвычайных ситуациях: что необходимо иметь дома и что положить в рюкзак при необходимости эвакуации, что означают различные сигналы гражданской обороны, как готовить пищу в природных условиях и многие другие навыки, необходимые в жизни. За обучение во всех школах страны отвечает Союз стрелков Литвы.
В ходе трехдневного курса учащиеся девятых классов изучают правила поведения и избегания опасности для жизни и здоровья в чрезвычайных ситуациях, основы выживания в полевых условиях, такие как разведение костра, обустройство укрытия, оказание первой помощи, а также другие навыки, которые могут пригодиться в повседневной жизни.
Девятиклассники также знакомятся с различным снаряжением, учатся упаковывать рюкзак с самыми необходимыми для выживания вещами, готовить сухой паек, маскироваться, одеваться и безопасно использовать оружие при необходимости, а также приобретают знания по топографии.