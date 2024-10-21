2024.10.21 13:50

Курьез: чтобы избежать затора, водитель вез детей в школу по траве

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt

Препятствия на дорогах, особенно рядом с образовательными учреждениями, выводят из себя не только вильнюсцев. С заторами сталкиваются и клайпедчане, однако они придумали свой способ объезда заторов. Его запечатлел читатель портала Delfi. Департамент полиции отметил, что грозит за такое нарушение, и как призвать такого водителя к порядку.

Читатель Delfi в комментарии к видео сказал, что это не единичный случай, а уже отработанная практика.

„Несколько дней назад было то же самое“, – сказал он.

Такие действия опасны не только для пассажиров, но и для других участников движения. По данным представителя Департамента полиции Йоруне Люткене, главное тут желание окружающих не мириться с нарушениями.

„Активные и неравнодушные к безопасности люди, заметив нарушение ПДД и зафиксировав его, должны обратиться в ePolicija.lt и передать зафиксированные данные“, – сказала она.

За такие действия ждет не только штраф, но и лишение прав на вождение, поскольку такие действия квалифицируют как хулиганское вождение, представляющее угрозу для самого нарушителя и окружающих. „Штраф составляет 450-550 евро, если человек без прав – от 750 до 1000 евро. Кроме того, возможно лишение прав на 1-2 года“, – сказала Люткене.

Будьте активными и сообщайте о нарушениях!

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