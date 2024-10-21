Курьез: чтобы избежать затора, водитель вез детей в школу по траве

Читатель Delfi в комментарии к видео сказал, что это не единичный случай, а уже отработанная практика.

„Несколько дней назад было то же самое“, – сказал он.

Такие действия опасны не только для пассажиров, но и для других участников движения. По данным представителя Департамента полиции Йоруне Люткене, главное тут желание окружающих не мириться с нарушениями.

„Активные и неравнодушные к безопасности люди, заметив нарушение ПДД и зафиксировав его, должны обратиться в ePolicija.lt и передать зафиксированные данные“, – сказала она.