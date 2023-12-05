Курьер Wolt оставил машину посреди оживленной дороги

Видео появилось в группе "Рейд в Вильнюсе" на фейсбуке. Водителей действия курьера Wolt очень удивили.

Поворот в ресторан Hesburger не с ул. Укмергес, а с ул. Гележинё Вилко, поэтому водитель решил не объезжать, а поступить иначе - бросить машину посреди проезжей части и бежать в ресторан.

Инструктора по вождению Артураса Пакенаса такие действия курьера очень удивили, он сказал, что с таким нарушением нельзя мириться.

"С таким поведением мириться нельзя. Если человек не умеет себя вести в обществе, не соблюдает порядок, ставит других под угрозу, ему не место за рулем автомобиля. За такие действия надо лишать прав, если они у этого человека вообще есть. Я не понимаю, куда мы идем, похоже, возвращаемся в дикие 90-ые", – сказал Пакенас и подчеркнул, что то место, где оставлен автомобиль - одно из самых опасных в Вильнюсе, поскольку это перекресток двух оживленных улиц.