Купленная с аукциона квартира стала настоящим кошмаром: бывшие жильцы оставили тараканов и „подарок“

Свою историю Delfi рассказал Гедрюс Скерис. Он покупал жилье с аукциона не в первый раз, но покупка, сделанная три года назад, принесла много хлопот и проблем.
Гедрюс рассказал, что 4 года назад увидел на аукционе интересный вариант - трехкомнатную квартиру площадью 48 кв. м, которую удалось купить за 40 000 евро.
Однако после выяснилось, что в квартире еще живут ее бывшие владельцы - брат и сестра, которые категорически отказываются съезжать.
„Друзья советовали просто вышвырнуть их из квартиры, но я решил действовать по закону. Сначала пытался договориться, предлагал даже снять им временно жилье, но они не съезжали. Терпение лопнуло, я обратился в суд. Тут началось самое интересное“, – рассказал Скерис.
По его словам, рассмотрение дела в суде затягивалось, например, потому, что женщина, жившая в квартире, декларировала место жительства в другом городе, поэтому были проблемы с вручением ей повесток и других документов. Все это затягивало решение проблемы.
„Кроме того, эти люди подавали жалобы, требовали поменять судью, коллектора, жаловались на нас. С их стороны было сделано все, чтобы затянуть процесс“, – сказал Скерис.
Выяснилось также, что эти люди только уверяли, что платят за коммунальные услуги, на деле образовалась большая задолженность.
„Люди живут в твоей квартире, не платят аренду, не оплачивают коммунальные услуги, а мы еще платим за суды. <...> Так около 40 000 евро оказались „заморожены“, появились другие расходы. В результате стоимость квартиры выросла“, – подсчитал Скерис.
В первый раз в суд он обратился в 2021 году, но решение о выселении было принято только в 2024 году.
Но и этого оказалось мало, надо было найти коллектора, который выселил бы людей из квартиры. Выяснилось, что коллекторы стараются не браться за такую работу.
„С трудом наш адвокат нашел коллектора, который взялся за выселение. Ему удавалось созвониться с этими жильцами, договориться о встрече. Без помощи полиции коллектору удалось уговорить этих людей съехать“, – вспоминает Скерис
Казалось, что после выселения проблемы закончились. Но, когда он впервые увидел квартиру, которую купил - обомлел.
„В квартире было много вещей, разный хлам, кучи вещей по колено. Это были старые часы, мусор. ,Во-вторых, там было очень много тараканов. мы позвонили в компанию Dezinfа“, – рассказал Скерис.
Он вспомнил, что хотел отдать людям газовую плиту, приехал один мужчина, но, увидев, сколько под ней тараканов, брать не стал.
Специалист компании Dezinfa сказал, что дезинфекцию в квартире придется проводить три раза, иначе избавиться от них не удастся.
Но не только масса вещей и тараканы лишили Скериса дара речи. По его словам, люди, съехавшие из квартиры, оставили ему „подарок“ – сняли кран и оставили течь воду, в результате залили соседей на двух нижних этажах.
Скерис сказал, что всякий раз, покупая жилье с аукциона бывает готов на худший вариант, но он и подумать не мог, что будет настолько плохо.
На вопрос, что он намерен делать с этой квартирой, он сказал, что пока он не может заставить себя начать там ремонт – надо психологически подготовиться. Однако он намерен привести квартиру в порядок и продать.