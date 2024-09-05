2024.09.05 07:05

Купание в теплой воде чревато неприятными последствиями: держитесь подальше от этого насекомого

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Nugarplauka
Nugarplauka
ФОТО: Paul Reeves Photography | Shutterstock

В водоемах Литвы живут самые разные насекомые, некоторые из них представляют опасность. Натуралист рассказал о необычном насекомом, которое может больно уколоть человека.

„Гладыш - вид пресноводных клопов. В воде обитают и другие клопы. В мире известно 300–400 видов гладышей, в Литве – 3 вида. Большая их часть встречается в теплых водах“, – сказал натуралист Дейвидас Макавичюс.

Эти клопы плавают спиной книзу и кверху ногами. Они одинаково хорошо видят и ночью и днем. Гладыши нападают на личинок комаров и различных мелких ракообразных, иногда на мальков рыб.

Nugarplauka

Макавичюс сказал, что гладыш протыкает свою добычу твердым хоботком и впускает в тело жертвы ядовитую слюну.

По словам натуралиста, гладыш может уколоть своим хоботком и человека, если тот захочет взять его в руки. „Этот укол болезненный. Недаром гладыша называют водяной осой. Если вы увидели в воде такое насекомое - не трогайте его руками“, – советует он.

D. Makavičius

По словам собеседника, сейчас гладыши встречаются особенно часто, потому что вода в водоемах теплая.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии