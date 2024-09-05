Купание в теплой воде чревато неприятными последствиями: держитесь подальше от этого насекомого

„Гладыш - вид пресноводных клопов. В воде обитают и другие клопы. В мире известно 300–400 видов гладышей, в Литве – 3 вида. Большая их часть встречается в теплых водах“, – сказал натуралист Дейвидас Макавичюс.

Эти клопы плавают спиной книзу и кверху ногами. Они одинаково хорошо видят и ночью и днем. Гладыши нападают на личинок комаров и различных мелких ракообразных, иногда на мальков рыб.

Макавичюс сказал, что гладыш протыкает свою добычу твердым хоботком и впускает в тело жертвы ядовитую слюну.