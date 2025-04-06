Куда пойти в конце апреля: концерты, мюзикл и шоу

Популярный американский артист и автор песен Алек Бенджамин впервые выступит в Литве 9 апреля. Автор хитов, набравших сотни миллионов и даже несколько миллиардов прослушиваний на музыкальных платформах, в настоящее время гастролирует по Европе с „12 Notes European Tour“, а его выступление в вильнюсском концертном зале Compensa станет заключительным, 25-м шоу тура.

Во втором месяце весны концерты Kaunas Jazz также пройдут в пяти городах страны, исполнители Паулина Паукштайтите, Алина Орлова и группа „jautì“ представят новые альбомы, а сборная Литвы по хоккею с шайбой U-18 примет участие в чемпионате мира.

9 апреля (Вильнюс)

Французская группа „Nouvelle Vague“ , известная как Bossanova Hooligans, приезжает в Вильнюс, где 9 апреля презентует свой последний альбом „Should I Stay or Should I Go“ и исполнит свои самые популярные хиты. Группа поклонников, сформировавшаяся еще в 2003 году, будет ждать в столичной арт-фабрике „Loftas“.

Первый сольный концерт Адрины

11 апреля (Каунас)

Молодая поп-исполнительница Адрина готовится к своему первому сольному концерту в Каунасском спортивном зале, где она выступит 11 апреля. На вечере прозвучат не только самые популярные хиты Адрины, но и ранее не издававшиеся треки из ее второго студийного альбома.

Шоу Паулины Паукштайтите

11 апреля (Вильнюс)