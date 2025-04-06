Куда пойти в конце апреля: концерты, мюзикл и шоу

Во втором месяце весны концерты Kaunas Jazz также пройдут в пяти городах страны, исполнители Паулина Паукштайтите, Алина Орлова и группа „jautì“ представят новые альбомы, а сборная Литвы по хоккею с шайбой U-18 примет участие в чемпионате мира.
Американская звезда Алек Бенджамин дебютирует в Литве
9 апреля (Вильнюс)
Популярный американский артист и автор песен Алек Бенджамин впервые выступит в Литве 9 апреля. Автор хитов, набравших сотни миллионов и даже несколько миллиардов прослушиваний на музыкальных платформах, в настоящее время гастролирует по Европе с „12 Notes European Tour“, а его выступление в вильнюсском концертном зале Compensa станет заключительным, 25-м шоу тура.
Выступление французской „Nouvelle Vague“
9 апреля (Вильнюс)
Французская группа „Nouvelle Vague“ , известная как Bossanova Hooligans, приезжает в Вильнюс, где 9 апреля презентует свой последний альбом „Should I Stay or Should I Go“ и исполнит свои самые популярные хиты. Группа поклонников, сформировавшаяся еще в 2003 году, будет ждать в столичной арт-фабрике „Loftas“.
Первый сольный концерт Адрины
11 апреля (Каунас)
Молодая поп-исполнительница Адрина готовится к своему первому сольному концерту в Каунасском спортивном зале, где она выступит 11 апреля. На вечере прозвучат не только самые популярные хиты Адрины, но и ранее не издававшиеся треки из ее второго студийного альбома.
Шоу Паулины Паукштайтите
11 апреля (Вильнюс)
Стремительно набирающая популярность исполнительница Паулина Паукштайтите приглашает вас встретиться 11 апреля в вильнюсском пространстве „Kablys + Kultūra“, где она представит публике свой новый альбом „Ego Kalbà“. На самом масштабном концерте в своей карьере она выступит с живой группой и специальными гостями, с которыми она уже записала хиты.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет
13-19 апреля (Каунас)
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди команд до 18 лет (U18) возвращается в Каунас — с 13 по 19 апреля здесь пройдет чемпионат мира группы B первого дивизиона, в котором примет участие сборная Литвы по хоккею с шайбой. В Каунасском ледовом дворце юные спортсмены нашей страны сразятся с пятью соперниками: Францией (13 апреля), Южной Кореей (14 апреля), Эстонией (16 апреля), Польшей (18 апреля) и Японией (19 апреля).
Британская легенда Род Стюарт
23 апреля (Каунас)
Легендарный певец и автор песен, дважды включенный в Зал славы рок-н-ролла Род Стюарт возвращается в Литву с выступлением в рамках своего мирового турне „One Last Time“. Автор более 30 альбомов обещает незабываемый вечер 23 апреля в Каунасской арене Жальгирис со своими самыми известными хитами, которые звучат уже более пяти десятилетий.
Международный джазовый фестиваль „Kaunas Jazz“
24 апреля – 4 мая (Каунас, Вильнюс, Юрбаркас, Паланга, Йонишкис)
Международный джазовый фестиваль „Kaunas Jazz“ возвращается с 9 концертами в пяти городах Литвы. 24 апреля фестиваль откроется выступлением голландских исполнителей „Roseye“ в Каунасской галерее Volfas Engelman, а 25–27 апреля в Каунасском национальном драматическом театре эстафету перехватят Джеймс Картер (США), „Snarky Puppy“ (США) и Моника Лю, „Los Secretos de Pablo“ (Литва) со специальным гостем Полом Гаспаром (США). 2 мая в Вильнюсском концертном зале LVSO выступит Jazzmeia Horn (США), а швейцарская звезда Хайнц Аффольтер выступит в Юрбаркасе (выставочно-концертный зал), Каунасе (галерея Volfas Engelman), Паланге (клуб Vandenis) и Йонишкисе (Красная синагога) с 30 апреля по 4 мая.
Акустическое шоу Видаса Барейкиса
25 апреля (Паланга)
Актер и певец Видас Барейкис, всегда яркий и полный позитивной энергии, приглашает вас на уникальное представление „Grand Akustinis Show“, в котором он перенесет комфорт любимого слушателями акустического концерта в большой формат. На концерте, который состоится в Палангском концертном зале 25 апреля, выступят группа „VB gang“, камерный оркестр университета им. Витаутаса Великого под руководством дирижера Витаутаса Лукочюса и неожиданные гости.
Презентация альбома Алины Орловой
25 апреля (Вильнюс)
В конце месяца, 25 апреля, в Большом зале Литовского национального драматического театра состоится необычный концерт автора и исполнительницы Алины Орловой, на котором она представит свой последний альбом, полный саморефлексии артистки и свойственной ее музыке интроверсии. „По звучанию альбом будет весьма разнообразным, может быть, даже немного эклектичным. Много поэзии, чуткости к звуку, таинственности и атмосферности“, — говорит А. Орлова.
Шоу Джорданы Буткуте на арене
26 апреля (Каунас)
Известная литовская певица Джордана Буткуте приглашает вас на грандиозное шоу на Каунасской арене Жальгирис под названием „I Like It“. „Пришло время снова встретиться на арене“, — говорит певица, которая десять лет назад стала первой женщиной на литовской музыкальной сцене, выступившей на крупнейших аренах страны. 26 апреля Джордана обещает исполнить любимые публикой хиты и удивить вас неожиданными музыкальными сюрпризами.
Мюзикл братьев Сакалаускасов „Маленький принц“
27 апреля (Вильнюс)
Известные в мире литовского театра и музыки братья Йонас и Римас Сакалаускасы 27 апреля в вильнюсском концертном зале Compensa представят мюзикл „Маленький принц“ по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери, в котором известные исполнители выступят со своими детьми, среди которых дочь Ю. Сакалаускаса Вакаре и сын Добилас. В связи с большой популярностью в один день пройдут два представления.