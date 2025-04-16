Куда обращаться за медицинской помощью в праздники: за некоторые услуги придется заплатить

В нерабочее время – только неотложная помощь
Если проблемы начались вечером, ночью или в выходные дни/праздничные, когда поликлиника не работает, пациенты могут получить неотложную помощь в медучреждении, с которым подписан соответствующий договор.
Например, неотложную помощь предоставляют, если у человека сильные боли, если температура выше 38°C держится больше 72 часов, человек получил травму, у него внезапно началась аллергия или его непрерывно тошнит, если речь идет о ребенке, если температура выше 37,8°C держится больше 24 часов, появилась сыпь, боли, поверхностные раны и т.д.
Неотложную помощь оказывают, если жизни и здоровью человека угрожает опасность, например, если человек получил тяжелую травму, серьезную рану, отравился и т.д.
Неотложную помощь оказывают как застрахованным, так и не застрахованным пациентам. Однако за услуги придется заплатить, если выяснится, что обращение нельзя отнести к числу случаев неотложной помощи. Например, если человек просит продлить рецепт, больничный или его состояние не представляет угрозы для жизни и здоровья.
В кабинет скорой помощи или в больницу
В соответствии с новым порядком, действующим с 2025 года, если поликлиника работает меньше 12 ч. в день, она должна информировать пациентов, куда им обращаться за помощью (к семейному врачу, гинекологу или хирургу) после того как она закроется. Неотложную помощь в нерабочее время и в выходные/праздники, предоставляют кабинеты неотложной помощи, а если их нет – приемное отделение больницы.
Например, в Вильнюсе есть кабинет неотложной пмощи в Вильнюсской клинической больнице, в Шяуляй – в Дайняйской поликлинике. Когда и эти кабинеты закрыты, следует обращаться в отделение скорой помощи ближайшей больницы.
В городах и в районах, где нет таких кабинетов, следует обращаться в больничное отделение скорой помощи.
Важно получить информацию в своей поликлинике
Куда конкретно надо обращаться, надо узнать в своей поликлинике. Такая информация должна быть на сайте и на информационных стендах в поликлинике, если поликлиника не работает, такая информация должна предоставляться с помощью смс-сообщений или автоотвечтика. Важно, чтобы жители заранее поинтересовались этой информацией и знали, куда им обращаться.
На сайте Больничной кассы можно найти адреса кабинетов скорой помощи по всей Литве.
В случае угрозы жизни – номер 112
Если жизни человека угрожает опасность, надо звонить по номеру 112. Такие ситуации обычно возникают в результате несчастных случаев (ДТП, пожар), если у человека случился инсульт или инфаркт, человек потерял сознание и т.д.
По номеру 113 можно получить медицинскую консультацию.