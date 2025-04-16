Куда обращаться за медицинской помощью в праздники: за некоторые услуги придется заплатить

Неотложную помощь оказывают как застрахованным, так и не застрахованным пациентам. Однако за услуги придется заплатить, если выяснится, что обращение нельзя отнести к числу случаев неотложной помощи. Например, если человек просит продлить рецепт, больничный или его состояние не представляет угрозы для жизни и здоровья.

В соответствии с новым порядком, действующим с 2025 года, если поликлиника работает меньше 12 ч. в день, она должна информировать пациентов, куда им обращаться за помощью (к семейному врачу, гинекологу или хирургу) после того как она закроется. Неотложную помощь в нерабочее время и в выходные/праздники, предоставляют кабинеты неотложной помощи, а если их нет – приемное отделение больницы.