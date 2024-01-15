Кто обеспечит безопасность пассажиров, если автобусы смогут водить выпускники школ

Валдас управляет междугородним автобусом уже 40 лет. Он сказал, что особой нагрузки не ощущает, нехватка водителей особенно чувствуется летом, когда люди начинают больше путешествовать.

"Всем хочется в отпуск, хочется к морю съездить, работы как раз летом бывает больше, больше дополнительных маршрутов", – рассказал водитель Валдас Пярвазас.

Каунасская компания, занимающаяся междугородними перевозками, утверждает, что водителей не хватает. На сегодняшний день она готова принять 20 водителей. Зарплата в компании 1300 евро, каждый год ее повышают, но желающих работать больше не становится. Глава компании сказал, что проблема в том, что некому готовить водителей.

"Мы ходим на курсы, получаем категорию и садимся за руль. Но ведь водитель должен уметь делать больше, чем просто управлять автобусом. Это и общение с людьми, психология, устойчивость", – сказал гендиректор компании Kautrа Линас Скарджюкас.