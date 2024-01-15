Кто обеспечит безопасность пассажиров, если автобусы смогут водить выпускники школ

Валдас управляет междугородним автобусом уже 40 лет. Он сказал, что особой нагрузки не ощущает, нехватка водителей особенно чувствуется летом, когда люди начинают больше путешествовать.
"Всем хочется в отпуск, хочется к морю съездить, работы как раз летом бывает больше, больше дополнительных маршрутов", – рассказал водитель Валдас Пярвазас.
Каунасская компания, занимающаяся междугородними перевозками, утверждает, что водителей не хватает. На сегодняшний день она готова принять 20 водителей. Зарплата в компании 1300 евро, каждый год ее повышают, но желающих работать больше не становится. Глава компании сказал, что проблема в том, что некому готовить водителей.
"Мы ходим на курсы, получаем категорию и садимся за руль. Но ведь водитель должен уметь делать больше, чем просто управлять автобусом. Это и общение с людьми, психология, устойчивость", – сказал гендиректор компании Kautrа Линас Скарджюкас.
"На сегодняшний день мы сталкиваемся с такой проблемой, которая началась в пандемию, когда из компании ушли 80 водителей. 40 нам удалось вернуть, другие выбрали другую специальность, автобусами уже не управляют", – сказал глава компании Toks Арунас Индрашюс.
Такая же ситуация наблюдается и в других литовских компаниях.
"Нехватка около 10%, это примерно 500 водителей по всей Литве", – сказал вице-президент Linavа Римантас Мартинавичюс.
Ассоциация перевозчиков просит снизить возрастной ценз для водителей автобусов. Сейчас в зависимости от категории автобусом могут управлять люди 23 или 21 лет, просят снизить до 18.
"В 18 лет человек еще решает, чем заняться в жизни, он мог бы выбрать профессию. Это работа активная, интенсивная, некоторым нравится работать с людьми – могли бы и выбрать", – сказал Мартинавичюс.