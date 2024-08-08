Кто и как будет останавливать неприятеля на границе: главное – понять один момент

Поэтому истина может быть где-то посередине, возможно ли найти равновесие и компромисс между современной войной и неизменными фундаментальными принципами военного дела? А может такого существенного спора нет, просто путают понятия, искажают детали и все можно согласовать без упреков и шумихи в публичном пространстве, реально укрепляя оборону?

Больше всего внимания, конечно же, уделяют крайним заявлениям: от минирования границы в мирное время, оборудования укреплений и полного отвращения от враждебных государств до реплик о том, что сторонники этих предложений мыслят категориями XIX в., а все разговоры об устаревших средствах контрмобильности напрасны, а, возможно, и вредны с точки зрения времени и финансов.

После того как сейчас уже бывший командарм Вальдемарас Рупшис публично заявил о разногласиях с министром обороны, особенно в сфере средств контрмобильности на границе России и Беларуси, с новой силой возобновились дискуссии об обороне страны.

Говорят также о подготовке мостов и дорог (к маневрам, взрывам), восстановлении мелиоративных каналов, противотанковых рвов, обустройстве аллей, устройстве бродов. А главное – будут развивать мощности установки мин в армии – на суше и на море.

Министр обороны Лауринас Кащюнас подтвердил, что у границы планируется учредить 27 баз, на которых будут складировать и хранить противотанковые надолбы, сборные „ежи“, заграждения-рогатки и др. Минобороны отмечает, что первый такой парк появится 22 августа.

С одной стороны, решение уже принято: правительство одобрило предложение о том, что для укрепления обороны границы с Беларусью и Россией до апреля 2025 г, в Литве создадут сеть парков инженерных средств.

Другим все это может показаться пустой тратой времени, применением устаревших моделей: можно цитировать американского генерала Джорджа Паттона, – он говорил, что фортификации - памятники человеческой глупости.

А что уже говорить о минах – они останавливали и останавливают движение техники обеих сторон: уничтожают, выводят из строя транспортные средства, персонал, не дают прорваться, наносят психологический ущерб.

Гражданские жители по-разному могут оценивать эти предложения, все зависит от того, какими знаниями они обладают, насколько осознают происходящее: одним это покажется необходимостью, в основе которой лежат реальные уроки. Война в Украине якобы доказала пользу укреплений, там, где они есть, сложнее осуществлять маневры, удается выиграть время.

Тогда было смешно, сейчас уже нет, это новая реалия, мы долго в ней будем жить“, – отметил полковник Гинтарас Ажубалис“ в передаче „Как будем воевать“. Он признал, что после принятия политического решения, в основе которого лежит и одобрение армии, сейчас придется делать домашнюю работу, а это будет стоить немало амбиций и денег – говорят о 600 млн. евро.

„В шутку мы несколько десятилетий назад, когда ихтиандры плавали через Неман или когда как-то принесло пьяного российского пограничника, говорили „надо отделиться от плохого соседа с помощью бетонной стены“.

Можно указать на опыт военных действий, в которых участвовали силы НАТО в последние десятилетия - это молниеносные удары по неприятелю в глубине страны, можно апеллировать к новейшим планам обороны – якобы в основе всего лежат маневры и сила огня, а это значит, что Альянс будет воевать не так, как украинцы. Тут можно спорить и даже шутить.

Чего и почему не хотела армия

С другой стороны, из комментариев ясно: с советом армии не все было хорошо. Именно из-за средств контрмобильности, по словам бывшего командарма Рупшиса, с армией не договорились.

„Тут, наверное, было больше всего разногласий. <…>. В военных слоях об этом не говорят. Или так, заставят – будем делать, но это бессмысленно“, – сказал он в интервью изданию Verslo žinios.

По его мнению, укрепление всей границы с Беларусью и Россией не имеет смысла, во-первых, потому что это сложно сделать.

„Это огромная инвестиция, которая ничего не даст“, – заметил он. По словам Рупшиса, в данном случае надо быть умнее, а не говорить о минах в мирное время.