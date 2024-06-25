Кто хочет, тот находит работу: в стране самой счастливой молодежи проблем с поиском работы нет

„С 18 лет я начал работать в клубе. Я еще учился в школе, но в пятницу-субботу, по вечерам, по ночам, ходил на работу. Работал добровольно, нашел работу случайно: парень подруги не смог выйти на работу и предложил подменить его, поработать помощником в баре. Я хотел подработать, вот и согласился. После первой ночи мне предложили остаться. Я получал 50 евро за ночь. Для 11-классника это был космос, кроме того, я работал в престижном баре с лучшими барменами города. Родители говорили, что если работа мешает учебе, я могу не работать, говорили, что могут меня содержать, но мне нравилось работать. С тех пор я все время работаю“, – рассказал Дайнюс.