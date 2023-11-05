Кто больше всего почувствует разницу, если исчезнут монеты номиналом 1 и 2 цента – торговцы или потребители?

Намерение хорошее, но есть много направлений, где могут возникнуть проблемы. Одно из них: что мы будем делать с недавно взимаемой платой за одноразовые пакеты и одноцентовыми подарками, столь популярными среди потребителей? Подорожают ли они как минимум в пять раз или исчезнут вовсе?

Люди чувствительны к таким вещам — мы это уже видели, когда вводили "Паспорт возможностей" или возмущались ценами на цветную капусту, сравнивали цены на сыр или мороженое. А в последнее время стремительно растущие цены из-за инфляции вызывают у многих напряжение. С другой стороны, добавление одноцентовых пакетов или подарков в большую корзину товаров, при оплате наличными может вообще ничего не стоить потребителю из-за нового округления. Например, если вся корзина покупок будет стоить 20,23 евро, а для хранения товара будут выбраны 2 полиэтиленовых пакета по одному центу каждый, общая сумма будет округлена в меньшую сторону до 20,20 евро, поэтому в данном случае суть идеи оплаты полиэтиленовых пакетов исчезает – они снова становятся бесплатными.