Кто больше сделал для страны за 35 лет независимости: респонденты выделили правительство Шимоните

11 марта Литва отметит 35-летия восстановления независимости. Это не только день, в который состоится немало мероприятий, но и повод оценить достижения минувших лет.
Опрос по заказу портала с 27 декабря 2024 года по 27 января 2025 года провел журнал Reitingai, в опросе участвовали 1142 человек:
политики (191 человек – 16,72%).
предприниматели, главы компаний и экономисты (216 человек – 18,91%).
чиновники, судьи, служащие, прокуроры (219 человек – 19,17%).
главы и представители СМИ (202 человека – 17,68%).
общественные деятели (204 человек – 17,87%).
представители шоу-бизнеса, мира моды (110 человек – 9,64%).
Оценили Литву на 8 баллов
Участников опроса просили оценить прогресс Литвы за это время по 10-балльной системе. Большая часть (437 из 1142) оценили прогресс на 8 баллов, далее идет 9 (360 из 1142), на третьем месте - оценка в 10 баллов (188 из 1142).
На вопрос, довольны ли они своей страной и ее развитием, „да“ сказали больше половины респондентов (659 из 1142), а „скорее да“ – 445.
Лучше всего респонденты оценили 18-ое правительство, которое возглавила Ингрида Шимоните (199 из 1142). На втором месте 12-ое правительство Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса (174 из 1142), на третьем – 15-ое правительство Андрюса Кубилюса (138 из 1142).
Никак не оценили 7-ое правительство Миндаугаса Синкявичюса и 2-ое Альбертаса Шименаса.
Больше половины участников опроса сказали, что больше других президентов для прогресса Литвы сделал Валдас Адамкус (638 из 1142), на втором месте Даля Грибаускайте (321 из 1142), на третьем Бразаускас (97 из 1142).
Элита считает, что лучшим спикером был Чесловас Юршенас (300 из 1142), на втором месте - Витаутас Ландсбергис (279 из 1142), на третьем Виктория Чмилите-Нильсен (210 из 1142).
Элита считает, что больше всего для блага Литвы делает правительство (235 из 1142), на втором месте - местные власти (самоуправления) (184 из 1142), на третьем был ответ - никто (150 из 1142). Хуже всего оценили парламент (22 из 1142).
Почти все респонденты сказали, что являются патриотами Литвы (1128 из1142).