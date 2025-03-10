Кто больше сделал для страны за 35 лет независимости: респонденты выделили правительство Шимоните

35 лет назад Литва не только восстановила независимость, но и должна была заново воссоздавать демократические учреждения, выбирать власть. Как, по мнению элиты, у Литвы это получилось сделать? Можно ли сказать, что нам удалось создать успешное государство? Кто из чиновников способствовал процветанию страны?