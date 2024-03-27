Ксендз из Друскининкай – о нежелательном внимании: ночные вызовы, цветы и любовные записки

Например, в спортзал он ходит 6 раз в неделю.

"Я приехал в больницу, вошел в палату, а "умирающая" сидит и ест яблоко. Когда я вошел, она сказала: "Ой, извините, сейчас лягу", – вспоминает Вайшвилас, которого сложно назвать обычным священником.

Однажды священнику несколько раз звонили, сообщали об умирающей в больнице женщине. Он приехал в больницу и...

В его жизни бывает немало странных ситуаций…

"Ехать куда-то по вызову ночью опасно. Тебя могут обмануть – такое бывало. Поэтому лучше установить такой порядок - никаких дел после вечерней службы. Во все времена были разные люди. Есть такие, которые любят пошутить. Им это кажется смешным, но тебе это таким не покажется. Поэтому лучше установить порядок - после 19 ч. никуда не ходить", – сказал настоятель.

Принять решение стать священником - непросто. Очень сложно и учиться в семинарии. Однако, по словам Вайшвиласа, самое сложное - быть священником.

"Спорт помогает избежать рутины и негатива, которого у всех в жизни слишком много", – сказал священник.

Спорт - не единственное его хобби. Вайшвилас очень любит путешествовать.

"Я очень люблю путешествовать, потому я мечтаю как-нибудь совершить кругосветное путешествие. С рюкзаком за плечами. Но я хотел бы увидеть весь мир – мы живем только раз, поэтому глупо не увидеть Землю, на которой живешь. Поэтому когда-нибудь я хотел бы отключиться от всех людей, взять рюкзак, уйти и через год вернуться", – сказал он.

Настоятель пользуется большой популярностью в приходе. Правда, параллельно он испытывает и нежелательное внимание, особенно со стороны женщин.

"Всякое бывало. И цветы на машине находил, и шоколад под дверью. Любовные записки я не читаю", - рассказал Вайшвилас.

О своих прихожанах он не может сказать ничего худого.