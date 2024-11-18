Ксендз Гинтарас Виткус отказался от сана: причина – брак с любимой женщиной

Виткус так объяснил свое решение: „После нескольких месяцев молчания я хотел бы объяснить ситуацию. Я ухожу из Общества Иисуса и отказываюсь от сана. Причина – я решил вступить в брак с любимой женщиной“.

„Я ухожу с большой благодарностью в сердце за те годы, когда после пережитого в молодости духовного просвещения, откликнувшись на призвание, я служил Богу и людям как священник-иезуит.

Когда я вступил в монахи, а потом несколько раз давал обеты повторно, я решил всю жизнь посвятить Обществу Иисуса. Я делал это искренне, все свои силы отдавал на реализацию идеалов Евангелия в литовском обществе, которое шло путем свободы“, – подчеркнул он.