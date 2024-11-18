2024.11.18 13:13

Ксендз Гинтарас Виткус отказался от сана: причина – брак с любимой женщиной

 
ru.DELFI.lt
Gintaras Vitkus Sj
Gintaras Vitkus Sj
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Бывший глава литовско-латвийской иезуитской провинции, ксендз Гинтарас Виткус в социальных сетях объяснил причину, по которой отказался от сана. Произошли важные перемены в его личной жизни – они никак не сочетаются с должностью ксендза.

Виткус так объяснил свое решение: „После нескольких месяцев молчания я хотел бы объяснить ситуацию. Я ухожу из Общества Иисуса и отказываюсь от сана. Причина – я решил вступить в брак с любимой женщиной“.

„Я ухожу с большой благодарностью в сердце за те годы, когда после пережитого в молодости духовного просвещения, откликнувшись на призвание, я служил Богу и людям как священник-иезуит.

Когда я вступил в монахи, а потом несколько раз давал обеты повторно, я решил всю жизнь посвятить Обществу Иисуса. Я делал это искренне, все свои силы отдавал на реализацию идеалов Евангелия в литовском обществе, которое шло путем свободы“, – подчеркнул он.

По словам Виткуса, Бог всегда был щедр к нему и, наконец, даровал ему любовь к женщине, которая дала возможность глубже прочувствовать свою человеческую сущность, раскрыться для жизни.

„Это обусловило мое решение просить об освобождении от сана и монашеских обетов“, – подчеркнул Виткус.

Delfi напоминает, что Виткус родился в 1958 г. в Каунасе. Он окончил медицинский университет, в 1982 г. стал членом Общества Иисуса, а в 1991 г. был посвящен в ксендзы. С 1993 по 2005 г. – был директором Каунасской иезуитской гимназии. В 2009–2017 гг. был главой литовско-латвийской иезуитской провинции. В 2018–2022 гг. жил в Риге (Латвия).

С осени 2022 по январь 2023 г. был капелланом Вильнюсского университета.

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