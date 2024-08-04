Крупнейшие мероприятия, которые в августе пройдут в Литве: список

Возвращение британской певицы Джесси Уэйр
15 августа (Вильнюс)
В середине августа в Вильнюсе выступит популярная британская певица Джесси Уэйр. Концерт состоится во дворе Лукишкской тюрьмы. Она представит свой пятый альбом That! Feels Good!
Новое и летнее шоу Наталии Бунке
16 августа (Клайпеда)
Одна из наиболее ярких звезд литовской популярной музыки Наталия Бунке 16 августа представит свое новое шоу во время концерта под открытым небом в Клайпеде на сцены „Летней эстрады“.
Чемпионат мира по гонкам на воде класса F2
16-17 августа (Клайпеда)
Чемпионат мира по гонкам на воде класса F2 состоится в Клайпеде второй год подряд. Лучшие пилоты болидов водной формулы вновь вернутся в портовый город. В прошлом году чемпионат смотрели 44 млн. во всем мире.Кроме того, 16-17 августа состоится и этап чемпионата мира класса F4.
Шоу „Жемайтукасов“ у моря
17 августа (Паланга)
Концерт группы „Жемайтукасы“ (Žemaitukai) проведет свой концерт в Паланге в Концертном зале.
Международный музыкальный фестиваль Visagino Country 2024
23-24 августа (Висагинас)
Этот фестиваль в 2023 г. отпраздновал свое 30-летие. в этом году Visagino country состоится 23-24 августа. На нем выступят: Джессика Линн (США), Карен МакДаун (Австрия), Antoinette & The Bluebonnets (Дания), G. Thomas & Friends (Норвегия), Lucy & HangOver (Чехия) и Shota Adamashvili & Electric Cowboyz (Грузия/Польша).
Концерт Джессики Шай
30 августа (Каунас)
Певица Джессика Шай в этом году получила 6 призов M.A.M.A. Летом она проведет самый большой концерт – на каунасском стадионе С.Дарюса и С.Гиренаса. Это будет единственное публичное выступление певицы в этом году.
Шоу групп ba. и Solo Ansamblis
30 августа (Паланга)
Рокеры ba и группа электронной музыки Solo Ansamblis организуют концерт в Паланге на Oldman.