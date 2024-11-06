Критическая нехватка крови в Каунасе – срочно нужны доноры

Глава центра крови Каунасской клиники Диана Ремейкене отметила, что в праздники число доноров в Литве сокращается. „В праздничные дни Центры крови не работают, однако потребность в донорской крови остается прежней или же возрастает, если происходят несчастные случаи, – заметила она. – К длинным выходным мы готовимся заранее, приглашаем доноров, однако у людей обычно бывают свои планы, не всегда они думают о тех, кто нуждается в помощи“.