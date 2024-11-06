2024.11.06 13:17

Критическая нехватка крови в Каунасе – срочно нужны доноры

 
ru.DELFI.lt
Kraujo donorystė
Kraujo donorystė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

На данный момент в Каунасской клинике не хватает крови всех группа, а особенно O- (первой отрицательной) и A+ и A- (второй отрицательной и положительной). После длинных выходных пришло меньше доноров, поэтому важно позаботиться о компонентах крови, чтобы их хватило всем потенциальным пациентам.

Глава центра крови Каунасской клиники Диана Ремейкене отметила, что в праздники число доноров в Литве сокращается. „В праздничные дни Центры крови не работают, однако потребность в донорской крови остается прежней или же возрастает, если происходят несчастные случаи, – заметила она. – К длинным выходным мы готовимся заранее, приглашаем доноров, однако у людей обычно бывают свои планы, не всегда они думают о тех, кто нуждается в помощи“.

Осенью доноров становится меньше и из-за распространения простудных и вирусных заболеваний. „Доноры должны быть абсолютно здоровыми, поэтому после болезни или приема антибиотиков должно пройти минимум две недели, только тогда можно сдавать кровь“, – сказала Ремейкене.

Diana Remeikienė

Кровь может сдать любой здоровый гражданин в возрасте 18–65 лет, если он весит не меньше 50 кг, важно предъявить удостоверение личности. Доноры могут бесплатно оставить машину на стоянке около Центра крови Каунасской клиники. Если вы приедете на машине, звоните по номерам: +37037326856, +37037787372, +37037326500 или укажите это при регистрации.

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