Кристина Орбакайте намерена подать в суд на Латвию из-за ограничения ее въезда на территорию страны

Исполнительница выразила свое возмущение.
На своей странице в Instagram она писала, что это не просто решение против артиста, „но и нарушение международных норм и принципов, на которых строится современный мир“.
„Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Моё творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила языком музыки, театра и искусства. Я верю, что сцена — это место, где люди находят единство, а не повод для разделения.Искусство не знает границ. Музыка — не оружие. Она лечит, она объединяет, она создаёт мосты там, где политики строят стены.
Я глубоко разочарована, но не потеряла веру в диалог, разум и человеческие ценности. Спасибо всем, кто поддерживает меня в это время. Музыка продолжает звучать, концерты продолжаются.
Я не намерена сдаваться и буду отстаивать своё право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ“, – писала дочь Аллы Пугачевой.
Латвия объявила Орбакайте персоной нон-грата
Delfi напоминает, что российская певица Кристина Орбакайте и сербско-хорватский музыкант Горан Брегович включены в список нежелательных лиц и им запрещен въезд в Латвию. Оба эти музыканта планировали летом 2025 года выступать в Латвии.
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис („Новое Единство“) объяснил решение включить обоих музыкантов в „черный список“ опасениями со стороны спецслужб.
По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления лиц, поддерживающих агрессию России, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, поскольку могут способствовать межэтнической напряженности в обществе.
После 2014 года Брегович неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Также он публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие Запад сообщения, отмечает LTV.
Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации, а также участвовала в различных пропагандистских мероприятиях России.
Оба музыканта планировали концерты в Латвии этим летом. Агентство LETA отмечает, что на оба концерта по-прежнему можно приобрести билеты.
Орбакайте планирует концерт в Литве
В конце мая концерт российской эстрадной исполнительницы Кристины Орбакайте планируется в Вильнюсе. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сказал, что организатор концерта должен поинтересоваться политическими взглядами певицы.
Минкульт обращает внимание на то, что из-за войны в Украине действуют ограничения на въезд в Литву граждан РФ, включая исполнителей и деятелей искусства.
Эти ограничения предусмотрены постановлением парламента Литвы Nr. XIV-1789 от 14 марта 2023 г. „О введении режима чрезвычайной ситуации“ и действуют индивидуальные санкции в соответствии с постановлением правительства Nr. 937 от 14 сентября 2022 г. „О критериях, по которым граждан РФ могут пропускать через внешние границы ЕС на территорию Литвы во время действия режима чрезвычайной ситуации“.
В этих закона есть основные критерии: они касаются угрозы нацбезопасности ЛР, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям. В соответствии с этими законами, каждый гражданин России, планирующий приехать в Литву, оценивается индивидуально и проходит ужесточенную проверку.
Что касается этой исполнительницы, то ситуация тут нестандартная, поскольку она является гражданкой Литвы, а в законах нет ограничений для людей с двойным гражданством или гражданством другой страны (не России).
Стоит обратить внимание на то, что, несмотря на то, что отношение исполнительницы к ситуации оценивается неоднозначно, а с ценностной позиции концерты исполнителей, поддерживающих агрессора, не допустимы, у Минкульта нет полномочий запрещать, оценивать или расследовать законность деятельности частных лиц, в данном случае – частных организаторов и участников их мероприятий.
Однако мы понимаем особенности ситуации и хотим, чтобы организаторы частных мероприятий, планируя приглашения разных исполнителей, объективно и сознательно оценивали возможные отрицательные последствия как для них самих, так и для общества, поэтому обращаем на это внимание организаторов этого концерта. В условиях нынешней геополитической ситуации их попросили оценить связи исполнительницы с Россией, ее позицию в отношении войны в Украине, участие и поддержание деятельности, нарушающей права, что представляет угрозу общественному порядку, чревато провокациями и рисками.
Минкульт подчеркнул, что ответственность за возможные отрицательные последствия таких мероприятий, по законам ЛР, несут их организаторы. Эта ситуация еще раз подчеркивает, насколько важна информационная устойчивость в сфере культуры и важность политики в этом направлении как части обороны.
Как уже не раз упоминалось в общественном пространстве, здесь важна не оценка отдельных мероприятий, а механизм, который создаст всеобщий иммунитет. Эта проблематика отражена в плане осуществления мер правительственной программы – надеются, что этому уделят достаточно внимания и ресурсов.
Организаторы должны задать ей вопросы
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сказал, что организатор концерта должен поинтересоваться политическими взглядами певицы. По его словам, неважно, что 20 лет назад она была награждена Путиным, важна ее нынешняя позиция по отношению к войне в Украине.
„Одобряет или нет аннексию Крыма? Что значит „кажется да или нет“? Я видел в интернете старое фото, на котором Орбакайте запечатлена во время получения награды из рук Путина. Но если оценивать период в 20 лет, то очень много людей получили, но сейчас их позиция в отношении Украины важнее“, – сказал Палуцкас.
„У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и представить ответ обществу. Одобряет или нет, поддерживает или нет – не вижу смысла для спекуляций“, – прибавил премьер.
Концерт Орбакайте планируется 31 мая в концертном зале Pramogų arenа.
Орбакайте - дочь артиста цирка Миколаса Орбакаса и известной певицы Аллы Пугачевой.
В феврале 2022 г. Орбакайте получила литовское гражданство, поскольку является внучкой граждан Литвы.
Активист Валдас Барткявичюс в социальной сети Facebook утверждает, что Орбакайте участвует в российской пропаганде. По его словам, в 2014 г., она намерено нарушила законы Украины и нелегально пересекла границу, чтобы заработать на концерте в оккупированном Крыму.
Барткявичюс уверяет, что она выступала в Крыму и в октябре 2022 г.