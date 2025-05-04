Кристина Орбакайте намерена подать в суд на Латвию из-за ограничения ее въезда на территорию страны

На своей странице в Instagram она писала, что это не просто решение против артиста, „но и нарушение международных норм и принципов, на которых строится современный мир“.

„Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я всю жизнь посвятила сцене. Моё творчество — вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила языком музыки, театра и искусства. Я верю, что сцена — это место, где люди находят единство, а не повод для разделения.Искусство не знает границ. Музыка — не оружие. Она лечит, она объединяет, она создаёт мосты там, где политики строят стены.