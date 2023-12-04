Кретинга планирует стать столицей рождественских елок: здесь зажглись не одна, а десятки елок

Всем жителям района было предложено подарить Кретинге главную городскую елку. Всего городу было предложено 7 зеленых деревьев, из которых была выбрана серебристая ель высотой около 11-12 метров, растущая во дворе Ирены Бричкиене из Кретинги.
Ее торжественно зажгли на Ратушной площади при участии Деда Мороза, певицы Лиепы Мондейкайте и Кретингского районного культурного центра. В это же время на прилегающей к Ратушной площади площади зажглась уникальная Площадь светящихся елей, которая будет работать в течение всего праздничного периода. Десятки елок всех видов освещают общественные пространства города, и Кретинга может стать настоящей елочной столицей.
Программа зажжения главной рождественской елки города называется " Сияющее Рождество в Кретинге". Традиционно проводятся две рождественские ярмарки: в Публичной библиотеке имени М. Валанчяуса и на Ратушной площади.
Жителей и гостей Кретинги приглашают принимать участие в специальной экскурсии "Рождественские чары в Кретинге". Путешествуя по уютно освещенной Кретинге, участники экскурсии познакомятся с самыми известными достопримечательностями города, узнают о рождественских традициях и угостятся какао и праздничными карамельными конфетами, которые, несомненно, напомнят вам настоящую детскую сказку.
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