Кретинга не устояла перед обильными осадками: пришлось принять болезненное решение

В среду в интервью Delfi Калнюс рассказал, что ситуация сложная и в городе и в районе. Причина тому - сильный дождь.

"Все началось вчера днем, когда после обеда пошел очень интенсивный дождь. За полдня вчера выпала месячная норма осадков. Конечно, это не прошло без последствий, эти последствия ощущают все жители Кретингского района", – сказал мэр.

Во вторник, по его словам, власти старались помочь жителям, у которых были затоплены дворы и подвалы. Ущерб нанесен и автомобилям.

В среду, по словам Калнюса, муниципалитету пришлось принять болезненное решение.

"Сегодня утром в муниципалитете состоялось заседание центра по управлению операциями, было решено открыть трубу Кретингского очистного сооружения и слить не до конца очищенные сточные воды в реку Тенже. Почему было принято такое болезненное для всех решение - ежедневно в очистные сооружения Кретинги поступает от 3000 до 5000 куб. м сточных вод, а вчера за один день поступило 20 000 куб. м. Была нарушена работа всех сооружений.