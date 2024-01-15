Красный крест собирает вещи в помощь пострадавшим во время пожара в Виршулишкес

На этот раз просят жертвовать вещи, которые нужны в быту: от посуды до постельного белья. На этот зов откликнулись не только вильнюсцы. Делились вещами и люди из других городов.
Неравнодушные люди приезжали в Красный крест и привозили вещи. Здесь собирают помощь для погорельцев.
57 бывших жителей сгоревшего дома нуждаются в элементарных вещах, поскольку из дома они бежали, в чем были. Красный крест просил жертвовать также небольшие бытовые электротовары, кухонную утварь, постель, полотенца.
Муниципалитет предложил этим людям социальное жилье, а в этих квартирах ничего нет – голые стены. Ни мебели, ни вещей. Ничего, что нужно для жизни.
"Сейчас мы собираем пакеты с самым необходимым. Если кто-то хочет пожертвовать большие вещи, мебель, к примеру, то надо регистрировать такое пожертвование, во вторник мы начнем распределять эти вещи по квартирам, в которые переедут люди", – сказала глава Красного креста Ева Славинскене.
Люди не только привозят вещи. До середины прошлой недели пострадавшим от пожара пожертвовали 150 000 евро, которые уже разделили между людьми.
Напомним, что взрыв и пожар в пятиэтажном доме в Виршулишкес произошел 2 января в первой половине дня. Во время пожара погибли мужчина и 7-летний мальчик. Дом после пожара не пригоден для эксплуатации. Без крова остались 29 семей.