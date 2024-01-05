Красный Крест: пострадавшим от пожара в Виршулишкес уже пожертвовано почти 80 000 евро

 
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ELTA
ФОТО: DELFI
Пострадавшим от пожара жильцам многоквартирного дома в Виршулишкес жители страны уже пожертвовали почти 80 000 евро, сообщает Красный Крест.

"Пожертвовано почти 80 000 евро. В первый день люди были очень активными", - рассказала Лука Лесаускайте, глава по связям с общественностью организации.

Она добавила, что пока не решено, как будет распределяться помощь жильцам – в настоящее время они ждут информации от Вильнюсского городского самоуправления относительно нужд пострадавших.

"На следующей неделе станет ясно, в чем нуждаются жильцы, каких выплатах, и как мы поделим уже пожертвованную сумму", - сказала Лесаускайте.

В среду Красный Крест начал сбор пожертвований для жильцов, пострадавших от пожара в Виршулишкес. Сообщается, что пожертвования можно сделать на сайте aukok.lt, а также альтернативными способами, указанными на сайте.

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