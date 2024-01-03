Красный крест открывает линию пожертвований для пострадавших в микрорайоне Виршулишкес

"Мы видим инициативы, люди хотят жертвовать пострадавшим, еще в среду на сайте aukok.lt мы предоставим возможность пожертвовать пострадавшим во время пожара", – сказала Лесаускайте.
Она отметила, что пострадавшим в тот же день помощь оказали психологи, была оказана и гуманитарная помощь.
Кроме того, по словам Лесаускайте, одна из команд Красного креста ездила помогать Департаменту пожарной безопасности и спасения.
"Выехало несколько групп – одна с волонтерами, которые работают в условиях чрезвычайной ситуации, они помогали пожарным-спасателям. Вторая группа – психологи. Они также оказывали первую помощь. Они на месте происшествия были во вторник после обеда и посменно дежурили до ночи, поскольку помощь требовалась как маме, ребенок которой остался в здании и не было ясно, что произошло, так и другим людям", – сказала Лесаускайте.
"Было видно, что помощь необходима, люди открыто приходили говорить. (...) Мы и сегодня готовы оказывать помощь, ждем инструкций, чтобы знать, какая помощь нужна" – прибавила она.
Что касается гуманитарной помощи, то, по словам Лесаускайте, в таких случаях главное: вода, еда, теплый чай, одежда, одеяла, гигиенические средства.
"Мы также помогли одного недееспособного человека на спецтранспорте доставить в указанное место", – сказала она.
Но больше всего люди нуждались в первичной психологической помощи", – заметила представитель Красного креста.