„Краснуха. Район, которого нет?“: в документах нет, но о нем знает каждый вильнюсец

„Краснуху“ нередко представляют как опасное и место города. Существует стереотип, будто это место появилось в советское время, что оно очерчено определенным социально-экономическим классом, предполагают, что в этом месте живут представители разных этнических групп. Однако информации о реальной истории „Краснухи“, ее демографическом составе и социальных слоях немного или нет вообще.