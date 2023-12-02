Красивая зима: синоптики прогнозируют отличные выходные

В субботу в большинстве районов страны будет облачно, местами пройдет небольшой снег. В первой половине дня в некоторых районах западной Литвы образуется туман и изморозь. Ветер будет слабым и переменного направления, около 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 1-6 градусов, на взморье будет немного теплее и местами может достигать 0 градусов.
В ночь с субботы на воскресенье местами выпадет небольшой снег. Довольно слабый ветер 4-9 м/с (4-9 м/с) будет способствовать образованию тумана в ночные и утренние часы. Во многих районах страны воздух будет прохладным, до 5-10 градусов тепла, а в отдельных районах при небольшой облачности температура может опуститься до 13 градусов тепла.
В воскресенье на большей части территории страны пройдет небольшой снег, а столбики термометров поднимутся до минус 3-8 градусов. Начало следующей недели ожидается спокойным, во многих местах пройдет небольшой снег. Ветер по-прежнему будет переменного направления, 5-10 м/с, но на юго-западе Литвы усилится до 11-14 м/с. Температура воздуха ночью останется такой же, как и прошлой ночью, около 4-9 градусов мороза, а местами до минус 10-12 градусов, за исключением Куршской косы, где будет теплее, около от 0 до минус 2 градусов. Днем температура будет умеренно минусовой, 0-5 градусов.