2024.11.09 07:05

Коварное заболевание, которое легко перепутать с другими: как себе помочь

 
Аудинга Саткунайте
ru.DELFI.lt
Panikos ataka
Panikos ataka
ФОТО: Shutterstock

Может казаться, что все знают о симптомах панической атаки или по крайней мере слышали о них, однако нередко они похожи на симптомы инсульта или инфаркта. Правда, есть некоторые различия, которые помогают понять, что налицо паническая атака, благодаря им можно принять необходимые меры и справиться с этим состоянием.

Симптомы могут ввести в заблуждение

Кардиолог Сантаришкской клиники Томас Яблонскас, работающий в приемном отделении, рассказал, что нередко к ним обращаются пациенты которые путают болезни сердца с панической атакой. По его словам, примерно 30% пациентов, которые обращаются к кардиологам, в результате бывают направлены к другим специалистам, поскольку первоначальный диагноз не подтверждается. Нередко к кардиологам поступают люди, сталкивающиеся с паническими атаками.

„Это очень скользкий вопрос. Я как кардиолог не хотел бы вдаваться в нюансы симптомов, поскольку для простого человека эта информация может стать путаницей, которая принесет больше вреда, чем пользы. Проблема в том, что при панических атаках и инфаркте миокарда симптомы бывают похожими“, – сказал Яблонскас.

По его словам, в обоих случаях человек задыхается, чувствует боль в груди, у него немеют руки, появляется та же тревожность, страх умереть.

„Сам человек может субъективно оценить, что с ним - инфаркт или паническая атака, только в том случая, если он уже сталкивался с тем или другим заболеванием. Только тогда он может распознать боли и симптомы, поскольку уже знаком с ними“, – пояснил врач.

Однако, Яблонскас сказал, что когда людям пытаешься объяснить, чем похожи кардиологические проблемы и панические атаки, можно ввести людей в заблуждение.

„Люди, которые на самом деле сталкиваются с инфарктом, могут подумать, что это паническая атака и не поедут в приемное отделение. Тогда последствия будут печальными. На самом деле обычный человек, не врач, не может оценить, что с ним - паническая атака или инфаркт миокарда, поэтому, если появились симптомы, надо обращаться к врачу“, – заметил он.

Tomas Jablonskas

Панические атаки – в любом месте и в любое время

Психолог Клайпедской университетской больницы Дануте Вайчекаускене заверила, что симптомы панической атаки напоминают симптомы других болезней. Это чувство страха и паники, боль в груди, учащенный пульс, дрожь, потоотделение, тошнота, головокружение. Во время панических атак люди боятся смерти, боятся потерять контроль и сойти с ума.

„Самый точный диагноз может поставить специалист“, – сказала собеседница.

По ее словам, всего 5% людей переживают паническую атаку один раз в жизни, у большинства эти атаки повторяются. В таких случаях люди нуждаются в помощи врачей.

„В нашей больнице пациентов с паническими атаками консультируют психологи, психотерапевты, психиатры, назначают медикаментозное лечение“, – заметила Вайчекаускене.

По ее словам, панические атаки могут проявиться в любое время и в любом месте – когда человек ведет машину, идет по улице, находится в магазине. Приступ бывает внезапным, безо всякой причины появляется сильное чувство страха или дискомфорта. Вайчекаускене сказала, что если панические атаки повторяются, человек начинает избегать определенных ситуаций.

„Например, если в первый или во второй раз паническая атака случилась во время вождения, человек перестает садиться за руль, но этого делать нельзя. Конечно, благодаря помощи специалистов можно научиться справляться с беспокойством, сопровождающим панические атаки, научиться помогать себе“, – заметила собеседница.

По ее словам, приступы могут быть спровоцированы накопившимися эмоциями и напряжением, связанным с утратами или тяжелыми переживаниями, влияют также зависимости и образ жизни.

„Панические атаки не появляются в течение одного дня, их причины формируются на протяжении длительного времени, поэтому невозможно назвать конкретную причину, для этого нужен специалист, который не только поможет справиться с атаками, но и поможет разобраться, что за ними кроется“, – сказала Вайчекаускене.

Врач отметила, что панические атаки часто случаются у людей 16-45 лет, средний возраст первых приступов – примерно 24 года.

Panikos ataka

Чем себе помочь

Вайчекаускене назвала несколько важных шагов, которые помогут человеку во время панической атаки. Психолог не скрывала, что чаще всего люди не знают, что делать в такой ситуации.

Первая рекомендация – сосредоточиться на дыхании.

„Дыхание должно быть медленным и глубоким. При вдохе надо считать до 4, при выдохе – до 6. Выдох должен быть продолжительнее вдоха. Важно понять и повторять себе, что паническая атака - это временное состояние, она пройдет, ничего плохого не случится. Это очень важно, потому что человек в это время переживает сильный страх перед смертью. От панической атаки никто не умирал, это должны знать все, кто с такими атаками сталкивался“, – сказала собеседница.

По ее словам, люди не должны избегать ситуаций, которые, по их мнению, связаны с панической атакой, напротив, надо продолжать в них участвовать и учиться справляться с эмоциями, которые появляются.

Вайчекаускене также рекомендует применять технику пяти шагов. 5 – посмотреть на пять объектов вокруг, 4 – дотроньтесь до четырех разных предметов, 3 – услышать три звука рядом с собой, 2 – почувствовать два запаха, 1 – почувствовать/определить какой-нибудь вкус. Можно выполнить еще одну технику, которая поможет отвлечься от симптомов во время приступа – это цветотерапия: зафиксируйте в окружении предметы одного цвета – например, пять зеленых или пять красных.

Вайчекаускене подчеркнула, что паническая атака длится от 10 до 20 минут, если она длится дольше – надо как можно скорее обратиться к специалисту, это уже сигнал о другой проблеме со здоровьем.

По словам врача, если у человека повторяются панические атаки, он не должен заниматься самолечением, следует обращаться к специалистам.

„Помощь нужна для того, чтобы человек научился справляться с этими эмоциями, которые возникают во время панической атаки. Если приступы повторяются, сами собой они не пройдут. Способ лечения выбирает сам человек – от консультаций до лекарств, разные варианты обсуждаются с психологом. Только медикаментозное лечение - временно, оно не устраняет проблему. Если человек прекратит принимать лекарства, панические атаки начнут повторяться, а пациент не сможет справляться с чувствами, которые появляются во время таких атак“, – сказала собеседница.

По ее словам, панические атаки случаются и ночью, хотя у нее такие пациенты бывают редко.

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