Коварное заболевание, которое легко перепутать с другими: как себе помочь

Симптомы могут ввести в заблуждение
Кардиолог Сантаришкской клиники Томас Яблонскас, работающий в приемном отделении, рассказал, что нередко к ним обращаются пациенты которые путают болезни сердца с панической атакой. По его словам, примерно 30% пациентов, которые обращаются к кардиологам, в результате бывают направлены к другим специалистам, поскольку первоначальный диагноз не подтверждается. Нередко к кардиологам поступают люди, сталкивающиеся с паническими атаками.
„Это очень скользкий вопрос. Я как кардиолог не хотел бы вдаваться в нюансы симптомов, поскольку для простого человека эта информация может стать путаницей, которая принесет больше вреда, чем пользы. Проблема в том, что при панических атаках и инфаркте миокарда симптомы бывают похожими“, – сказал Яблонскас.
По его словам, в обоих случаях человек задыхается, чувствует боль в груди, у него немеют руки, появляется та же тревожность, страх умереть.
„Сам человек может субъективно оценить, что с ним - инфаркт или паническая атака, только в том случая, если он уже сталкивался с тем или другим заболеванием. Только тогда он может распознать боли и симптомы, поскольку уже знаком с ними“, – пояснил врач.
Однако, Яблонскас сказал, что когда людям пытаешься объяснить, чем похожи кардиологические проблемы и панические атаки, можно ввести людей в заблуждение.
„Люди, которые на самом деле сталкиваются с инфарктом, могут подумать, что это паническая атака и не поедут в приемное отделение. Тогда последствия будут печальными. На самом деле обычный человек, не врач, не может оценить, что с ним - паническая атака или инфаркт миокарда, поэтому, если появились симптомы, надо обращаться к врачу“, – заметил он.
Панические атаки – в любом месте и в любое время
Психолог Клайпедской университетской больницы Дануте Вайчекаускене заверила, что симптомы панической атаки напоминают симптомы других болезней. Это чувство страха и паники, боль в груди, учащенный пульс, дрожь, потоотделение, тошнота, головокружение. Во время панических атак люди боятся смерти, боятся потерять контроль и сойти с ума.
„Самый точный диагноз может поставить специалист“, – сказала собеседница.
По ее словам, всего 5% людей переживают паническую атаку один раз в жизни, у большинства эти атаки повторяются. В таких случаях люди нуждаются в помощи врачей.
„В нашей больнице пациентов с паническими атаками консультируют психологи, психотерапевты, психиатры, назначают медикаментозное лечение“, – заметила Вайчекаускене.
По ее словам, панические атаки могут проявиться в любое время и в любом месте – когда человек ведет машину, идет по улице, находится в магазине. Приступ бывает внезапным, безо всякой причины появляется сильное чувство страха или дискомфорта. Вайчекаускене сказала, что если панические атаки повторяются, человек начинает избегать определенных ситуаций.
„Например, если в первый или во второй раз паническая атака случилась во время вождения, человек перестает садиться за руль, но этого делать нельзя. Конечно, благодаря помощи специалистов можно научиться справляться с беспокойством, сопровождающим панические атаки, научиться помогать себе“, – заметила собеседница.
По ее словам, приступы могут быть спровоцированы накопившимися эмоциями и напряжением, связанным с утратами или тяжелыми переживаниями, влияют также зависимости и образ жизни.
„Панические атаки не появляются в течение одного дня, их причины формируются на протяжении длительного времени, поэтому невозможно назвать конкретную причину, для этого нужен специалист, который не только поможет справиться с атаками, но и поможет разобраться, что за ними кроется“, – сказала Вайчекаускене.
Врач отметила, что панические атаки часто случаются у людей 16-45 лет, средний возраст первых приступов – примерно 24 года.
Чем себе помочь
Вайчекаускене назвала несколько важных шагов, которые помогут человеку во время панической атаки. Психолог не скрывала, что чаще всего люди не знают, что делать в такой ситуации.
Первая рекомендация – сосредоточиться на дыхании.
„Дыхание должно быть медленным и глубоким. При вдохе надо считать до 4, при выдохе – до 6. Выдох должен быть продолжительнее вдоха. Важно понять и повторять себе, что паническая атака - это временное состояние, она пройдет, ничего плохого не случится. Это очень важно, потому что человек в это время переживает сильный страх перед смертью. От панической атаки никто не умирал, это должны знать все, кто с такими атаками сталкивался“, – сказала собеседница.
По ее словам, люди не должны избегать ситуаций, которые, по их мнению, связаны с панической атакой, напротив, надо продолжать в них участвовать и учиться справляться с эмоциями, которые появляются.
Вайчекаускене также рекомендует применять технику пяти шагов. 5 – посмотреть на пять объектов вокруг, 4 – дотроньтесь до четырех разных предметов, 3 – услышать три звука рядом с собой, 2 – почувствовать два запаха, 1 – почувствовать/определить какой-нибудь вкус. Можно выполнить еще одну технику, которая поможет отвлечься от симптомов во время приступа – это цветотерапия: зафиксируйте в окружении предметы одного цвета – например, пять зеленых или пять красных.
Вайчекаускене подчеркнула, что паническая атака длится от 10 до 20 минут, если она длится дольше – надо как можно скорее обратиться к специалисту, это уже сигнал о другой проблеме со здоровьем.
По словам врача, если у человека повторяются панические атаки, он не должен заниматься самолечением, следует обращаться к специалистам.
„Помощь нужна для того, чтобы человек научился справляться с этими эмоциями, которые возникают во время панической атаки. Если приступы повторяются, сами собой они не пройдут. Способ лечения выбирает сам человек – от консультаций до лекарств, разные варианты обсуждаются с психологом. Только медикаментозное лечение - временно, оно не устраняет проблему. Если человек прекратит принимать лекарства, панические атаки начнут повторяться, а пациент не сможет справляться с чувствами, которые появляются во время таких атак“, – сказала собеседница.
По ее словам, панические атаки случаются и ночью, хотя у нее такие пациенты бывают редко.