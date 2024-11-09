Коварное заболевание, которое легко перепутать с другими: как себе помочь

„Это очень скользкий вопрос. Я как кардиолог не хотел бы вдаваться в нюансы симптомов, поскольку для простого человека эта информация может стать путаницей, которая принесет больше вреда, чем пользы. Проблема в том, что при панических атаках и инфаркте миокарда симптомы бывают похожими“, – сказал Яблонскас.

Кардиолог Сантаришкской клиники Томас Яблонскас, работающий в приемном отделении, рассказал, что нередко к ним обращаются пациенты которые путают болезни сердца с панической атакой. По его словам, примерно 30% пациентов, которые обращаются к кардиологам, в результате бывают направлены к другим специалистам, поскольку первоначальный диагноз не подтверждается. Нередко к кардиологам поступают люди, сталкивающиеся с паническими атаками.

„Люди, которые на самом деле сталкиваются с инфарктом, могут подумать, что это паническая атака и не поедут в приемное отделение. Тогда последствия будут печальными. На самом деле обычный человек, не врач, не может оценить, что с ним - паническая атака или инфаркт миокарда, поэтому, если появились симптомы, надо обращаться к врачу“, – заметил он.

Однако, Яблонскас сказал, что когда людям пытаешься объяснить, чем похожи кардиологические проблемы и панические атаки, можно ввести людей в заблуждение.

„Сам человек может субъективно оценить, что с ним - инфаркт или паническая атака, только в том случая, если он уже сталкивался с тем или другим заболеванием. Только тогда он может распознать боли и симптомы, поскольку уже знаком с ними“, – пояснил врач.

По его словам, в обоих случаях человек задыхается, чувствует боль в груди, у него немеют руки, появляется та же тревожность, страх умереть.

По ее словам, всего 5% людей переживают паническую атаку один раз в жизни, у большинства эти атаки повторяются. В таких случаях люди нуждаются в помощи врачей.

Психолог Клайпедской университетской больницы Дануте Вайчекаускене заверила, что симптомы панической атаки напоминают симптомы других болезней. Это чувство страха и паники, боль в груди, учащенный пульс, дрожь, потоотделение, тошнота, головокружение. Во время панических атак люди боятся смерти, боятся потерять контроль и сойти с ума.

По ее словам, приступы могут быть спровоцированы накопившимися эмоциями и напряжением, связанным с утратами или тяжелыми переживаниями, влияют также зависимости и образ жизни.

„Например, если в первый или во второй раз паническая атака случилась во время вождения, человек перестает садиться за руль, но этого делать нельзя. Конечно, благодаря помощи специалистов можно научиться справляться с беспокойством, сопровождающим панические атаки, научиться помогать себе“, – заметила собеседница.

По ее словам, панические атаки могут проявиться в любое время и в любом месте – когда человек ведет машину, идет по улице, находится в магазине. Приступ бывает внезапным, безо всякой причины появляется сильное чувство страха или дискомфорта. Вайчекаускене сказала, что если панические атаки повторяются, человек начинает избегать определенных ситуаций.

„Панические атаки не появляются в течение одного дня, их причины формируются на протяжении длительного времени, поэтому невозможно назвать конкретную причину, для этого нужен специалист, который не только поможет справиться с атаками, но и поможет разобраться, что за ними кроется“, – сказала Вайчекаускене.

Врач отметила, что панические атаки часто случаются у людей 16-45 лет, средний возраст первых приступов – примерно 24 года.

Чем себе помочь

Вайчекаускене назвала несколько важных шагов, которые помогут человеку во время панической атаки. Психолог не скрывала, что чаще всего люди не знают, что делать в такой ситуации.

Первая рекомендация – сосредоточиться на дыхании.