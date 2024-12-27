Коты - проказники в соцсетях

„Нашей Лулу будет всего 6 месяцев и, конечно, ее вес всего 2,5 кг, так что я думаю, это поможет деревцу устоять. Она не лазит по боковым ветвям, а лезет возле ствола, где для нее больше места. Елка искусственная, ее не жалко, как и пластиковые игрушки, но будет жаль, если что-то произойдет, когда она полезет, пока нас нет дома, например, она не вылезет сама или упадет вместе с елочкой, поэтому для ее защиты используем фольгу, которую кладем поверх нижней части елочки. Несколько дней спокойно, она меньше лазит, но когда от ее попыток фольга снимается, проходит всего несколько секунд – и она уже сидит на вершине ели. Иметь украшенную елку - это очень мило и уютно в ожидании Рождества, но с таким любопытным и пухлым котиком это испытание терпения и нервов“, - улыбается хозяйка кошки Виктория.