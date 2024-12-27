Коты - проказники в соцсетях

Чего только не увидишь в группе Facebook „Все о кошках“… Здесь бескрайнее море рождественских видео. Как только жители нарядили елки, хлынули фото и видео домашних проказников. Некоторым хозяевам повезло больше, их деревья не пострадали, другие, кажется, поняли, что елка – не очень желанный гость. „Ну, я тоже попробовала... Деятели Моле и Гапис“, - смеется Юстина, хозяйка двух проказников.
Все-таки отрадно, что многие кошки подружились с незваными гостями праздника и стали для них просто интересным времяпрепровождением. Для кошечки Лулу это первое Рождество — настоящее время приключений и новых открытий. Хозяйка Виктория рассказывает, что она сразу заинтересовалась украшенной елкой, но семья заранее все продумала, чтобы елка стояла до Рождества и после него.
„Нашей Лулу будет всего 6 месяцев и, конечно, ее вес всего 2,5 кг, так что я думаю, это поможет деревцу устоять. Она не лазит по боковым ветвям, а лезет возле ствола, где для нее больше места. Елка искусственная, ее не жалко, как и пластиковые игрушки, но будет жаль, если что-то произойдет, когда она полезет, пока нас нет дома, например, она не вылезет сама или упадет вместе с елочкой, поэтому для ее защиты используем фольгу, которую кладем поверх нижней части елочки. Несколько дней спокойно, она меньше лазит, но когда от ее попыток фольга снимается, проходит всего несколько секунд – и она уже сидит на вершине ели. Иметь украшенную елку - это очень мило и уютно в ожидании Рождества, но с таким любопытным и пухлым котиком это испытание терпения и нервов“, - улыбается хозяйка кошки Виктория.
Виргиния также поняла, что кошки любят ночевать на верхушках елей. Ее мурка, похоже, обрадовалась новому „жильцу“ в доме и решила проверить прочность веток. „Веселье началось...“ - Виргиния представляет фото кота-проказника.
Симона поделилась в группе еще одной „елочной игрушкой“. Ее кошка тоже устроилась на ветках елки. Она решила испытать комфорт новой ели ночью, когда хозяева крепко спят и не видят... Умная проказница спряталась так, чтобы ее мог заметить только зоркий глаз. „Ей пришла идея проверить, комфортно ли на елке в 3 часа ночи“, — смеется Симона.
Некоторых кошек интересуют не только елки, но и другие праздничные украшения. Не меньшего внимания достойны сверкающие и блестящие рождественские гирлянды. „В ожидании Рождества“, — пишет Ингуте, которая поделилась интересом мурки к праздничным украшениям.
Бесценными советами поделилась и Сандра, которая отправила в редакцию Delfi фотографию кота Фабио. Она придумала поставить возле елки пылесос, что помогло защитить ель от нападения. Пылесос пугает кошку, поэтому подходить к дереву становится слишком страшно.
Даля опубликовала выходки кота той же породы. На видео, которое она сняла, видно, как Уно, как король дома, наслаждается своими новыми игрушками - светящимися рождественскими шарами на ветвях елки.