Коронавирус в Литве: 671 новый случай заражения, скончались три человека

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 745 человек, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 342 947 случаев.

Сейчас болеют 8 164 человека. За прошлые сутки госпитализированы 25 пациентов. В больницах от коронавируса лечатся 150 человек, 10 из них – в реанимации.