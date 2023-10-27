Коронавирус в Литве: 421 новый случай, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 733 человека общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 337 884 случая. Сейчас болеют 6 366 человек, за последние сутки госпитализированы 17 пациентов. В больницах от коронавируса лечатся 94 человека, 4 из них – в реанимации.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 176,4 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 389.
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