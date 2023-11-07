Коронавирус в Литве: 1 190 новых случаев заражения, скончались два человека

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 742 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 342 218 случаев.

Сейчас болеют 7 852 человека. За прошлые сутки госпитализированы 33 пациента. В больницах от коронавируса лечатся 142 человека, 9 из них – в реанимации.