Контролер равных возможностей с многолетней партнершей радуются рождению ребенка

Радостной новостью в социальных сетях поделилась Юшкайте. Она рассказала, как назвали девочку. Своей записью она разрешила поделиться с читателями портала Delfi.

"Знакомьтесь - Эляна Юшкайте-Сабатаускайте. Родилась 17 декабря, просит называть ее Эляной, если сокращенно - Эла. Все здоровы и счастливы", – радовалась она.

Delfi напоминает, что о беременности контролера равных возможностей слухи ходили уже давно, однако она сама не спешила подтверждать эту информацию.

Однако, когда стало известно, что Сабатаускайте уходит в отпуск по материнству, она сама поделилась этой новостью в социальных сетях.

Кроме того, новость об этом порталу 15min.lt подтвердила пресс-секретарь Службы контролера равных возможностей Минтауте Юркуте.

ВРИО контролера равных возможностей назначена контролер по правам ребенка Эдита Жёбене.

Порталу Delfi не удалось связаться ни с Сабатаускайте, ни с Юшкайте.

Delfi напоминает, что парламент два года назад назначил Сабатаускайте на должность контролера равных возможностей.