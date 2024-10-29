Контроль над беспилотниками: в Литве заработает система слежения за полетами дронов

„Сама система в настоящее время проходит сертификацию в TKA (Агентство транспортных компетенций – ELTA), и мы надеемся, что к новому году она будет полностью доступна и введена в эксплуатацию“, – пояснил он.

Глава Oro navigacijas надеется, что в этом году система заработает на полную мощность.

От этого всем будет безопаснее, потому что мы будем знать, кто и где летает“, – добавил он.

„Мы надеемся, что это подтолкнет операторов дронов к легализации себя из тени и полетам с использованием системы“.

„Взяв телефон и открыв системное приложение на своем телефоне, вы сможете увидеть, в каком географическом месте осуществляется легальный полет дрона. Не обнаружив его, вы можете позвонить и сообщить в соответствующие учреждения, полицию“, – сообщил журналистам во вторник С. Батавичюс.

Министр транспорта Марюс Скуодис уверяет, что внедрение этой системы является важным шагом на пути к использованию дронов в коммерческих целях.

„Надеемся, что в Вильнюсе или других городах, по всей территории Литвы, можно будет предоставлять коммерческие услуги с помощью дронов. Чтобы это было просто, нужна система, и чтобы все поместились в этом воздушном пространстве над нами“, — сказал М. Скуодис.

Министр уверяет, что эта система позволит самим операторам дронов избежать различных непреднамеренных наказаний, которые могут грозить за запуск дрона в неразрешенное время и в неразрешенном месте.