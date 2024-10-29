2024.10.29 14:59

Контроль над беспилотниками: в Литве заработает система слежения за полетами дронов

 
жители смогут узнать места полетов дронов
ru.DELFI.lt
Дроны
Дроны
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Во вторник предприятие Oro navigacija представило новую систему контроля над трафиком беспилотников. По словам генерального директора предприятия Саулюса Батавичюса, новая система позволит повысить уровень авиадиспетчерского контроля над полетами дронов и даст жителям возможность узнать места их полетов.

„Взяв телефон и открыв системное приложение на своем телефоне, вы сможете увидеть, в каком географическом месте осуществляется легальный полет дрона. Не обнаружив его, вы можете позвонить и сообщить в соответствующие учреждения, полицию“, – сообщил журналистам во вторник С. Батавичюс.

„Мы надеемся, что это подтолкнет операторов дронов к легализации себя из тени и полетам с использованием системы“.

От этого всем будет безопаснее, потому что мы будем знать, кто и где летает“, – добавил он.

Глава Oro navigacijas надеется, что в этом году система заработает на полную мощность.

„Сама система в настоящее время проходит сертификацию в TKA (Агентство транспортных компетенций – ELTA), и мы надеемся, что к новому году она будет полностью доступна и введена в эксплуатацию“, – пояснил он.

Министр транспорта Марюс Скуодис уверяет, что внедрение этой системы является важным шагом на пути к использованию дронов в коммерческих целях.

„Надеемся, что в Вильнюсе или других городах, по всей территории Литвы, можно будет предоставлять коммерческие услуги с помощью дронов. Чтобы это было просто, нужна система, и чтобы все поместились в этом воздушном пространстве над нами“, — сказал М. Скуодис.

Министр уверяет, что эта система позволит самим операторам дронов избежать различных непреднамеренных наказаний, которые могут грозить за запуск дрона в неразрешенное время и в неразрешенном месте.

„В Вильнюсе, как и в любом городе, много охранных зон и объектов безопасности. Когда ты не знаешь и делаешь что-то любительски, власти могут тебя наказать. Благодаря этой системе очень легко узнать, где и когда можно или нельзя летать“, – сказал он.

В прошлом году Oro navigacija подписала договор с австрийской компанией Frequentis на сумму 2,5 млн. евро — совместно с компанией была внедрена ​​система услуг U-space — вскоре через мобильное приложение она будет доступна как пилотам дронов, так и всем остальным жителям страны.

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