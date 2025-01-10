Контримас: историю найденных сокровищ должна расследовать прокуратура

В подземелье Кафедрального собора были найдены инсигнии. Ученые не могут назвать их официально кладом, однако Контримас относится к ним проще. „Мы можем запутаться в характеристиках, но в историческом смысле, в смысле нашего наследия, это клад. Это большая ценность, – сказал Контримас. – Но когда его вскрыли, рядом не было официальных лиц. Процедуру не снимали на видео. По крайней мере, нам об этом не сообщали“.
Согласно законам Литвы, о вскрытии тайника должны были информировать Департамент культурного наследия, но этого не сделали. Этот факт омрачает радость от находки.
Кстати, регалии XVI века уже однажды нашли польские ученые в межвоенные годы. Тогда они их отметили и снова спрятали, потому что дело было во время войны. „Но они все фотографировали. С момента извлечения первого кирпича. Более того – приглашали художников, которые запечатлели процесс, – сказал Контримас. – Сейчас ничего такого не было“.
Контримас заметил, почему делом должна заняться прокуратура. „Глава ДКН публично сказал, что процедуры были нарушены“, – сказал он и отметил, что министр культуры Шарунас Бирутис поспешил заявлять, что все было сделано по закону. „Кто его обманул? – спросил о министре Констримас. – Намеренно ли? Не подложили ли свинью? В принципе невооруженным глазом видно, что все процедуры нарушены“.
История находки клада превратилась в детектив после того, как о своих исследованиях рассказал реставратор Саулюс Подерис. Именно его Контримас назвал человеком, нашедшим клад. „Я отследил весь путь, кто и что сделал, кто нашел, кем был этот человек, нашедший информацию и пальцем указавший на место“, – сказал историк.
Подериса ранее объявили „черным археологом“. Однако Контримас сказал: „Я не секретом делюсь, говорю элементарные вещи. Тот, в ком есть дух историка, или кто любит свое прошлое, получив шанс завладеть куском меча или топорика...“.
Он сказал, почему, по его мнению, делом должна заняться прокуратура. „Почему были нарушены процедуры, почему в процессе не делали видео, фотографии (...)“, – заметил Контримас
Если вскрытие тайника не фотографировали и не снимали на видео, то, по мнению Контримаса, могло что-то пропасть? „Самый большой вопрос именно в этом, – сказал он, заметив, что есть вопрос и в связи с находкой сделанной поляками почти 100 лет назад, несмотря на то, что тогда процесс фиксировали. – Есть гипотеза, согласной которой, могло быть так, что там лежали не три гроба, а были еще два. Это были гробы с останками Витаутаса и его жены Оны, которых не осталось в документах. А сейчас, смотрите, как от нас скрывают правду, может и регалии Витаутаса прячут, прикрываясь какими-то безнадежными оправданиями“.
„Церковь в XXI веке не может регулировать такие исторические находки. Это осталось в прошлом. Сейчас не Средневековье, – сказал Контримас. – Вмешательство прокуратуры расставило бы точки над i“.
В тайнике были найдены инсигнии правителей Литвы и Польши XVI века Александра, Елизаветы и Барборы, корона Великого князя Литовского и короля польского Александра, корона Елизаветы Габсбург, цепь, медальон, кольцо и ритуальная табличка, корона Барборы Радвилайте, скипетр, держава, три кольца, цепь и две ритуальные таблички.
Контримас сказал Delfi, что возникает вопрос, „не поплатится ли головой глава ДКН, ведь он ясно сказал, что все произошло не так, как должно было?“
Еще важнее, по словам Контримаса, сейчас выяснить, все ли вещи, которые спрятали поляки, были найдены в конце 2024 года. „Не будет ли так, что часть ценных колец или каких-то других мелочей пропадет?“ – рассуждал он.