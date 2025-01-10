Контримас: историю найденных сокровищ должна расследовать прокуратура

Если вскрытие тайника не фотографировали и не снимали на видео, то, по мнению Контримаса, могло что-то пропасть? „Самый большой вопрос именно в этом, – сказал он, заметив, что есть вопрос и в связи с находкой сделанной поляками почти 100 лет назад, несмотря на то, что тогда процесс фиксировали. – Есть гипотеза, согласной которой, могло быть так, что там лежали не три гроба, а были еще два. Это были гробы с останками Витаутаса и его жены Оны, которых не осталось в документах. А сейчас, смотрите, как от нас скрывают правду, может и регалии Витаутаса прячут, прикрываясь какими-то безнадежными оправданиями“.