2024.12.17 17:41

Консерваторы выступили против снятия мемориальной доски Йонасу Норейке в Шяуляй

 
ru.DELFI.lt
ELTA
AKTUALIJOS - 4449
AKTUALIJOS - 4449
ФОТО: Asmeninins albumas

Группа депутатов из парламентской фракции консерваторов просит Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) отклонить заключение Комиссии по десоветизации и не снимать установленную в Шяуляй мемориальную доску, посвященную неоднозначно оцениваемому офицеру межвоенного периода Йонасу Норейке, известному как Генерал Ветра. По мнению парламентариев, аргументы, высказанные председателем комиссии Витасом Карчяускасом, соответствуют российскому нарративу.

„Предложение комиссии снять мемориальную доску Йонасу Норейке в Шяулй и заявления ее председателя В. Карчяускаса перекликаются с ложным историческим повествованием о восстании в Литве 23 июня 1941 года, распространяемым на Западе советской пропагандой и их приспешниками на протяжении уже почти восьми десятилетий“, – цитируется в пресс-релизе депутат А. Ажубалис.

Помимо А. Ажубалиса, под обращением также подписались Арвидас Анушаускас, Арвидас Поцюс, Казис Старкявичюс и Валдас Ракутис.

В нем также указано и решение о „реабилитации“ Й. Норейки, принятое Верховным судом в 1991 году.

Парламентарии также предлагают повесить рядом с установленной в Шяуляй мемориальной доской пояснительную табличку.

„Йонас Норейка, работавший в этом здании начальником Шяуляйского уезда в период 1941–1943 гг., возглавлял подпольное антинацистское сопротивление и за это был заключен в концлагерь. В 1947 году расстрелян за антисоветскую деятельность“, – такой текст предлагают консерваторы в качестве одного из вариантов таблички.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Комиссия по десоветизации приняла решение рекомендовать снять установленную в Шяуляе мемориальную доску, посвященную Й. Норейке. Однако в Пакруойском районе, в селе Шукёняй, комиссия рекомендует оставить улицу имени Й. Норейки.

Мемориальная доска Й. Норейке была установлена ​​в Шяуляе в 2010 году на административном здании бывшего начальника уезда. В ней указывается, что в этом здании в период 1941–1943 гг. Й. Норейка работал начальником Шяуляйского уезда .

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