Консерваторы выступили против снятия мемориальной доски Йонасу Норейке в Шяуляй

„Предложение комиссии снять мемориальную доску Йонасу Норейке в Шяулй и заявления ее председателя В. Карчяускаса перекликаются с ложным историческим повествованием о восстании в Литве 23 июня 1941 года, распространяемым на Западе советской пропагандой и их приспешниками на протяжении уже почти восьми десятилетий“, – цитируется в пресс-релизе депутат А. Ажубалис.

Помимо А. Ажубалиса, под обращением также подписались Арвидас Анушаускас, Арвидас Поцюс, Казис Старкявичюс и Валдас Ракутис.

В нем также указано и решение о „реабилитации“ Й. Норейки, принятое Верховным судом в 1991 году.

Парламентарии также предлагают повесить рядом с установленной в Шяуляй мемориальной доской пояснительную табличку.