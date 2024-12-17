Консерваторы выступили против снятия мемориальной доски Йонасу Норейке в Шяуляй

„Предложение комиссии снять мемориальную доску Йонасу Норейке в Шяулй и заявления ее председателя В. Карчяускаса перекликаются с ложным историческим повествованием о восстании в Литве 23 июня 1941 года, распространяемым на Западе советской пропагандой и их приспешниками на протяжении уже почти восьми десятилетий“, – цитируется в пресс-релизе депутат А. Ажубалис.
Помимо А. Ажубалиса, под обращением также подписались Арвидас Анушаускас, Арвидас Поцюс, Казис Старкявичюс и Валдас Ракутис.
В нем также указано и решение о „реабилитации“ Й. Норейки, принятое Верховным судом в 1991 году.
Парламентарии также предлагают повесить рядом с установленной в Шяуляй мемориальной доской пояснительную табличку.
„Йонас Норейка, работавший в этом здании начальником Шяуляйского уезда в период 1941–1943 гг., возглавлял подпольное антинацистское сопротивление и за это был заключен в концлагерь. В 1947 году расстрелян за антисоветскую деятельность“, – такой текст предлагают консерваторы в качестве одного из вариантов таблички.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Комиссия по десоветизации приняла решение рекомендовать снять установленную в Шяуляе мемориальную доску, посвященную Й. Норейке. Однако в Пакруойском районе, в селе Шукёняй, комиссия рекомендует оставить улицу имени Й. Норейки.
Мемориальная доска Й. Норейке была установлена в Шяуляе в 2010 году на административном здании бывшего начальника уезда. В ней указывается, что в этом здании в период 1941–1943 гг. Й. Норейка работал начальником Шяуляйского уезда .