Консерваторы намерены рассмотреть вопрос членства Раманаускаса в партии: планируют принять решение в ближайшее время

„Поскольку А. Раманаускас является рядовым членом и не занимает никакой официальной должности, согласно уставу СО-ХДЛ, совет отделения, которому принадлежит член, на заседании рассматривает и принимает решение“, — сказала агентству ELTA представитель фракции консерваторов Раминта Кершите в четверг.

"Коллеги, которых я спрашивал, ранее сказали, что нет того членства. Возможно, до меня дошла неточная информация. Теперь, когда выяснилось, что членство всё же есть, видимо, перед Наблюдательным комитетом встанет дилемма, рассматривать ли его поступок (А. Раманаускаса – ELTA), и если рассматривать, то как оценить“, – заявил в четверг Ю. Разма информационному агентству Elta.