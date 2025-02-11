Консерватор предлагает запретить продажу и употребление табака лицам моложе 21 года

Поправки к Закону о контроле за табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями зарегистрировала член Комитета Сейма по здравоохранению, консерватор Юргита Сеёнене.

Если Сейм одобрит, то с начала 2029 г. года продажа, приобретение, хранение и употребление, а также покупка или иная передача табака и табачных изделий будет разрешена только лицам, достигшим 21 года. Также предлагается установить запрет на курение в салонах транспортных средств, если в них находятся лица до 21 года.

В настоящее время действующее в Литве возрастное ограничение на покупку и употребление табака, табачных изделий и электронных сигарет составляет 18 лет.