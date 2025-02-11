Консерватор предлагает запретить продажу и употребление табака лицам моложе 21 года

Поправки к Закону о контроле за табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями зарегистрировала член Комитета Сейма по здравоохранению, консерватор Юргита Сеёнене.
Если Сейм одобрит, то с начала 2029 г. года продажа, приобретение, хранение и употребление, а также покупка или иная передача табака и табачных изделий будет разрешена только лицам, достигшим 21 года. Также предлагается установить запрет на курение в салонах транспортных средств, если в них находятся лица до 21 года.
В настоящее время действующее в Литве возрастное ограничение на покупку и употребление табака, табачных изделий и электронных сигарет составляет 18 лет.
„Предлагаю повысить возраст покупки и употребления табачных изделий до 21 года. Такое регулирование окажет положительное влияние на общественное здравоохранение, поможет снизить количество заболеваний и смертей, вызванных курением, включая рак легких. Это также позволит снизить затраты системы здравоохранения на лечение таких заболеваний“, – утверждает в пояснительной записке инициатор проекта, депутат Сеёнене.
Она надеется, что предлагаемый проект позволит приблизиться к цели, поставленной Европейским парламентом (ЕП) и Европейской Комиссией (ЕК) в плане борьбы с раком – к 2040 году сократить число курильщиков табака в ЕС до 5%.
По мнению Сеёнене, предлагаемое возрастное ограничение в 21 год также снизит доступность табачных изделий в школах и их доступность для подростков. По данным Национального института рака, почти все (95%) курильщиков начинают курить в возрасте до 21 года.
„Возраст от 18 до 21 года — критический период, когда многие курильщики переходят от экспериментирования с табаком к регулярному, ежедневному употреблению табака. Целых 4 из 5 взрослых курильщиков стали регулярными курильщиками к 21 году. (...) Повышение возраста до 21 года поможет защитить молодых людей в критический возрастной период от пожизненной зависимости и ее серьезных негативных последствий для здоровья“, – говорит Сеёнене.
Сеёнене также зарегистрировала проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (АНК), которым предлагается предусмотреть ответственность за приобретение, передачу или иную реализацию и реализацию табачных изделий или сопутствующих изделий в предприятиях торговли и общественного питания для лиц, не достигших 21 года.