2025.02.11 07:03

Консерватор предлагает запретить продажу и употребление табака лицам моложе 21 года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rūkymas
Rūkymas
ФОТО: Daisy Daisy | Shutterstock

В целях защиты здоровья населения предлагается запретить продажу и употребление табачных изделий, электронных сигарет и заправок к ним лицам, не достигшим 21 года.

Поправки к Закону о контроле за табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями зарегистрировала член Комитета Сейма по здравоохранению, консерватор Юргита Сеёнене.

Если Сейм одобрит, то с начала 2029 г. года продажа, приобретение, хранение и употребление, а также покупка или иная передача табака и табачных изделий будет разрешена только лицам, достигшим 21 года. Также предлагается установить запрет на курение в салонах транспортных средств, если в них находятся лица до 21 года.

В настоящее время действующее в Литве возрастное ограничение на покупку и употребление табака, табачных изделий и электронных сигарет составляет 18 лет.

„Предлагаю повысить возраст покупки и употребления табачных изделий до 21 года. Такое регулирование окажет положительное влияние на общественное здравоохранение, поможет снизить количество заболеваний и смертей, вызванных курением, включая рак легких. Это также позволит снизить затраты системы здравоохранения на лечение таких заболеваний“, – утверждает в пояснительной записке инициатор проекта, депутат Сеёнене.

Она надеется, что предлагаемый проект позволит приблизиться к цели, поставленной Европейским парламентом (ЕП) и Европейской Комиссией (ЕК) в плане борьбы с раком – к 2040 году сократить число курильщиков табака в ЕС до 5%.

По мнению Сеёнене, предлагаемое возрастное ограничение в 21 год также снизит доступность табачных изделий в школах и их доступность для подростков. По данным Национального института рака, почти все (95%) курильщиков начинают курить в возрасте до 21 года.

„Возраст от 18 до 21 года — критический период, когда многие курильщики переходят от экспериментирования с табаком к регулярному, ежедневному употреблению табака. Целых 4 из 5 взрослых курильщиков стали регулярными курильщиками к 21 году. (...) Повышение возраста до 21 года поможет защитить молодых людей в критический возрастной период от пожизненной зависимости и ее серьезных негативных последствий для здоровья“, – говорит Сеёнене.

Сеёнене также зарегистрировала проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (АНК), которым предлагается предусмотреть ответственность за приобретение, передачу или иную реализацию и реализацию табачных изделий или сопутствующих изделий в предприятиях торговли и общественного питания для лиц, не достигших 21 года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии