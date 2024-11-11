Конфликт между полицией и Драгунасом не закончился: требуют заплатить 19 000 евро

Однако некоторые вопросы компенсации суд постановил решать в рамках гражданского иска, что комиссариат и сделал.

Драгунас также должен был заплатить больше 5000 евро Главному комиссариату полиции Вильнюсского округа и 1300 евро - „Содре“.

Напомним, что в августе 2020 г. в Вильнюсе полицейские Ливиюс Саукявичюс и Виталиюс Вайткявичюс остановили автомобиль Bentley, которым управлял Драгунас. Полицейские подозревали, что водитель пользовался телефоном во время вождения. Драгунас оказал сопротивление полицейским, за что позже был осужден и получил штраф в размере 5000 евро.

Дело рассматривал Вильнюсский участковый суд, который выслушал адвоката Драгунаса Кястутиса Йокимаса и представителя полиции Вячеславаса Бурнейки.

Судья Аста Мисюнайте-Башир сказала, что истец не согласен с иском и утверждает, что был осужден за царапину на коже полицейского, больничный был компенсирован, ему выплатили больше 4400 евро, поэтому нет оснований для дальнейших взысканий, нет доказательств нанесенного ущерба.

Стороны отказались заключать мировое соглашение.

Бурнейка сказал, что полицейские пострадали во время выполнения своей работы и рапортовали об этом. Была проведена проверка, факты подтвердились.

Данные были переданы на экспертизу экспертам Медицинской комиссии.