2024.11.25 07:15

Конец осени: все еще будет облачно и тепло

 
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Darganoti orai
Darganoti orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В понедельник днем погоду в Литве обусловит теплая часть циклона.Облачность будет переменной, однако солнце должно появиться во многих районах. Позже всего солнце выглянет на востоке страны, на западе облаков будет меньше всего. Вероятность осадков будет невелика. Будет дуть сильный ветер. Воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, только на западе появятся облака. Без особых осадков, только утром на западе возможен небольшой дождь. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

Во вторник днем над страной пройдет атмосферный фронт. Облака охватят всю страну. Начиная с запада пойдут небольшие дожди. Днем будет 4-9 градусов тепла.

В среду погоду обусловит низкое атмосферное давление. Будет пасмурно, местами ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Ночью будет 1-6, днем 3-8 градусов тепла.

В четверг погода будет похожей. Будет пасмурно, местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 1-6, днем 2-7 градусов тепла.

В пятницу будет облачно, местами ожидаются кратковременные небольшие осадки, в основном морось. Ночью будет 0-5, днем 1-6 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные усилится зона высокого атмосферного давления, поэтому особых осадков не ожидается, однако по-прежнему будет облачно. По ночам будет около 0, днем чуть выше нуля.

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