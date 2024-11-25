Конец осени: все еще будет облачно и тепло

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, только на западе появятся облака. Без особых осадков, только утром на западе возможен небольшой дождь. Ночью будет 0-5 градусов тепла.
Во вторник днем над страной пройдет атмосферный фронт. Облака охватят всю страну. Начиная с запада пойдут небольшие дожди. Днем будет 4-9 градусов тепла.
В среду погоду обусловит низкое атмосферное давление. Будет пасмурно, местами ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Ночью будет 1-6, днем 3-8 градусов тепла.
В четверг погода будет похожей. Будет пасмурно, местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет 1-6, днем 2-7 градусов тепла.
В пятницу будет облачно, местами ожидаются кратковременные небольшие осадки, в основном морось. Ночью будет 0-5, днем 1-6 градусов тепла.
По нынешним данным, в выходные усилится зона высокого атмосферного давления, поэтому особых осадков не ожидается, однако по-прежнему будет облачно. По ночам будет около 0, днем чуть выше нуля.