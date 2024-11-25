Конец осени: все еще будет облачно и тепло

В понедельник днем погоду в Литве обусловит теплая часть циклона.Облачность будет переменной, однако солнце должно появиться во многих районах. Позже всего солнце выглянет на востоке страны, на западе облаков будет меньше всего. Вероятность осадков будет невелика. Будет дуть сильный ветер. Воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.