Кондитер отказался от хороших предложений и вернулся в Байсогалу: не деньги главное

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Edvardas Šimkevičius
Edvardas Šimkevičius
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Литовский кондитер Эдвардас Шимкявичюс учился и работал за границей, но потом вернулся на родину. Сейчас в Байсогале он печет самые вкусные торты и десерты. По его словам, работать по найму было бы легче, но он мечтал о своем бизнесе.

У близких Шимкунаса было кафе в Байсогале Pas Zitą, поэтому с малых лет его интересовала эта сфера.

"Что касается кондитерского дела, то все началось с пирогов в школе, потом я стал учиться. Учился в Каунасском промышленно-торговом центре, потом – стажировался в Дании.

Когда я вернулся из Дании, уже на второй день мне предложили прийти на собеседование в один известный развлекательный комплекс, меня приняли на работу", – рассказал он.

"Через год я поступил учиться на повара и уехал на стажировку в Венгрию", – рассказал Шимкунас.

Вернувшись назад, он приехал домой.

"В 2022 году в Байсогале мы открыли отдельный кондитерский цех, назвали его "Магазин десертов шефа", в нем я и работаю", – рассказал Шимкунас.

Он не скрывает, что поступают предложения, ему предлагают хорошую зарплату, но: "Не деньги главное".

"Я хотел иметь свой бизнес. Думал, так работать будет легче, но я ошибался", – сказал кондитер.

"В своем бизнесе работа никогда не кончается. Ты думаешь о заказах на выходные, кому надо позвонить, что согласовать. Раньше это было мое хобби, сейчас для разрядки я занимаюсь сельским хозяйством", – рассказал Шимкунас.

По его словам, изделия его кондитерской обычно покупают на свадьбы, дни рождения, другие праздники в усадьбах.

"Если что-то хотят купить на месте, это можно сделать в кафе", – прибавил он.

"Сейчас около 80% заказов - для свадеб", – сказал он, заметив, что мода на свадебные торты меняется.

"Недавно готовил на свадьбу "Медовый" торт", – сказал он.

Самый большой приготовленный им торт был 4-этажный весом 12 кг.

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