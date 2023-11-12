Кондитер отказался от хороших предложений и вернулся в Байсогалу: не деньги главное

У близких Шимкунаса было кафе в Байсогале Pas Zitą, поэтому с малых лет его интересовала эта сфера.

"Что касается кондитерского дела, то все началось с пирогов в школе, потом я стал учиться. Учился в Каунасском промышленно-торговом центре, потом – стажировался в Дании.

Когда я вернулся из Дании, уже на второй день мне предложили прийти на собеседование в один известный развлекательный комплекс, меня приняли на работу", – рассказал он.

"Через год я поступил учиться на повара и уехал на стажировку в Венгрию", – рассказал Шимкунас.

Вернувшись назад, он приехал домой.

"В 2022 году в Байсогале мы открыли отдельный кондитерский цех, назвали его "Магазин десертов шефа", в нем я и работаю", – рассказал Шимкунас.

Он не скрывает, что поступают предложения, ему предлагают хорошую зарплату, но: "Не деньги главное".

"Я хотел иметь свой бизнес. Думал, так работать будет легче, но я ошибался", – сказал кондитер.