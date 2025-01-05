2025.01.05 16:09

Кому и когда в Литве выплачивают пособие до 1 700 евро в месяц

 
ru.DELFI.lt
деньги
деньги
ФОТО: Shutterstock

Малообеспеченные жители могут обратиться за социальной помощью. По оценкам муниципалитетов, они выделяют жителям до 1,7 тыс. евро в месяц, сообщает портал MadeinVilnius. А в Министерстве социальной защиты и труда Литвы отмечают, что пособие обычно предоставляется на 3 месяца.

Жители в новом году начинают подавать повторные заявки на пособие.

Рамуне, читательница портала tv3.lt из Вильнюса, рассказала, что уже несколько месяцев получает социальное пособие.

„Я оформила необходимые документы, и пособие мне назначили. Теперь люди говорят, что мне придется подать заявление повторно, иначе я не получу пособия. Правда ли, что в новом году нужна еще одно заявление? Буду ли я получать пособие в январе?“ - спрашивает женщина.

Пособие обычно назначается на 3 месяца

В Министерстве социальной защиты и труда отметили, что социальное пособие обычно предоставляется на 3 месяца.

„Оно также может быть предоставлено на срок более 3 месяцев, если состав семьи или семейное положение, доходы и имущество не меняются. Подавать заявление на получение социального пособия необходимо повторно после окончания установленного периода назначения пособия“, - прокомментировали в министерстве.

Самое большое пособие достигает 1,7 тыс. евро

Муниципалитеты подсчитали сумму пособий, которые они выплатили жильцам.

„Средний размер социального пособия в Вильнюсском городском самоуправлении в прошлом году составил 167 евро на человека в месяц, а самое большое социальное пособие - 1723,04 евро, которое было выделено семье из 12 человек“, - подсчитали в Вильнюсском самоуправлении.

Эрика Качюлене, руководитель отдела социальной поддержки Каунасского городского самоуправления, также подтвердила, что размер социального пособия зависит от количества человек в семье.

„В прошлом году самое большое социальное пособие на одного человека составило 246,40 евро“, - подсчитала представитель самоуправления.

Клайпедское городское самоуправление также подсчитало, что социальное пособие на одного человека, нуждающегося в помощи составляло 1,4 величины поддерживаемого государством дохода (246,40 евро) и выплачивается не дольше 6 месяцев. В дальнейшем сумма платежа уменьшается.

Когда и кому назначается пособие

В Министерстве социальной защиты и труда пояснили, что пособие выплачивается из расчета среднемесячного дохода. Однако в них не включаются пособия на детей (детские деньги), а также часть дохода, связанная с трудоустройством, пособия по социальному страхованию по безработице (в зависимости от состава семьи и количества детей – от 20 до 40 проц.).

Размер социального пособия на одного живущего человека, имеющего право на его получение, состоит из:

• разница между суммой 1,4 государством поддерживаемых доходов VRP (309,4 евро) и средним доходом в месяц – при выплате социального пособия не более 6 месяцев;

• разница между суммой 1,2 VRP (265,2 евро) и средним доходом в месяц – при выплате социального пособия от 6 до 12 месяцев;

• разница между суммой 1,1 VRP (243,1 евро) и средним доходом в месяц – при выплате социального пособия более 12 месяцев.

Размер социального пособия для семьи, имеющей право на его получение, состоит из:

• для первого члена семьи – разница между суммой 1,1 VRP и средним доходом на члена семьи в месяц – 243,1 евро;

• для второго члена семьи – 90 проц. разницы между суммой 1,1 VRP и средним доходом на члена семьи в месяц – 218,79 евро;

• для третьего и последующих членов семьи – 70 проц. разницы между суммой 1,1 VRP и средним доходом на члена семьи в месяц – 170,17 евро.

Конкретный размер социального пособия определяется составом семьи заявителя, количеством детей, размером заработной платы в случае трудоустройства и др.

Малообеспеченные жители могут обратиться за социальной помощью. Муниципалитеты отмечают, что они выделяют жителям и 1,7 тыс. евро в месяц. А в Министерство социальной защиты и труда отмечают, что пособие обычно предоставляется на 3 месяца.

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