Кому и когда в Литве выплачивают пособие до 1 700 евро в месяц

Жители в новом году начинают подавать повторные заявки на пособие.
Рамуне, читательница портала tv3.lt из Вильнюса, рассказала, что уже несколько месяцев получает социальное пособие.
„Я оформила необходимые документы, и пособие мне назначили. Теперь люди говорят, что мне придется подать заявление повторно, иначе я не получу пособия. Правда ли, что в новом году нужна еще одно заявление? Буду ли я получать пособие в январе?“ - спрашивает женщина.
Пособие обычно назначается на 3 месяца
В Министерстве социальной защиты и труда отметили, что социальное пособие обычно предоставляется на 3 месяца.
„Оно также может быть предоставлено на срок более 3 месяцев, если состав семьи или семейное положение, доходы и имущество не меняются. Подавать заявление на получение социального пособия необходимо повторно после окончания установленного периода назначения пособия“, - прокомментировали в министерстве.
Самое большое пособие достигает 1,7 тыс. евро
Муниципалитеты подсчитали сумму пособий, которые они выплатили жильцам.
„Средний размер социального пособия в Вильнюсском городском самоуправлении в прошлом году составил 167 евро на человека в месяц, а самое большое социальное пособие - 1723,04 евро, которое было выделено семье из 12 человек“, - подсчитали в Вильнюсском самоуправлении.
Эрика Качюлене, руководитель отдела социальной поддержки Каунасского городского самоуправления, также подтвердила, что размер социального пособия зависит от количества человек в семье.
„В прошлом году самое большое социальное пособие на одного человека составило 246,40 евро“, - подсчитала представитель самоуправления.
Клайпедское городское самоуправление также подсчитало, что социальное пособие на одного человека, нуждающегося в помощи составляло 1,4 величины поддерживаемого государством дохода (246,40 евро) и выплачивается не дольше 6 месяцев. В дальнейшем сумма платежа уменьшается.
Когда и кому назначается пособие
В Министерстве социальной защиты и труда пояснили, что пособие выплачивается из расчета среднемесячного дохода. Однако в них не включаются пособия на детей (детские деньги), а также часть дохода, связанная с трудоустройством, пособия по социальному страхованию по безработице (в зависимости от состава семьи и количества детей – от 20 до 40 проц.).
Размер социального пособия на одного живущего человека, имеющего право на его получение, состоит из:
Конкретный размер социального пособия определяется составом семьи заявителя, количеством детей, размером заработной платы в случае трудоустройства и др.
Малообеспеченные жители могут обратиться за социальной помощью. Муниципалитеты отмечают, что они выделяют жителям и 1,7 тыс. евро в месяц. А в Министерство социальной защиты и труда отмечают, что пособие обычно предоставляется на 3 месяца.