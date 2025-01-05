Кому и когда в Литве выплачивают пособие до 1 700 евро в месяц

Жители в новом году начинают подавать повторные заявки на пособие.

Рамуне, читательница портала tv3.lt из Вильнюса, рассказала, что уже несколько месяцев получает социальное пособие.

„Я оформила необходимые документы, и пособие мне назначили. Теперь люди говорят, что мне придется подать заявление повторно, иначе я не получу пособия. Правда ли, что в новом году нужна еще одно заявление? Буду ли я получать пособие в январе?“ - спрашивает женщина.

Пособие обычно назначается на 3 месяца

В Министерстве социальной защиты и труда отметили, что социальное пособие обычно предоставляется на 3 месяца.