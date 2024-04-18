Компания Wizz Air объяснила причину инцидента в Каунасе: пытались высадить пассажирку

"Один из пассажиров рейса Wizz Air W9 5450, который должен был лететь из Каунаса в Лондон, вел себя недисциплинировано, оскорблял других пассажиров и экипаж самолета.
Перед вылетом было решено высадить этого пассажира из самолета, однако во время инцидента открылся надувной трап. Покинуть борт пришлось всем пассажирам. После чего провели необходимые проверки и подготовили самолет к вылету. Пассажирам предоставили ваучеры на питание.
По причине ограничений числа пассажиров, появившихся из-за того, что открылся надувной трап, 50 пассажирам рейса предложили билеты на другие рейсы. Этим пассажирам компания Wizz Air обеспечила проживание.
Самолет вылетел в Лондон с 166 пассажирами на борту на 6,5 ч позже.
Wizz Air приносит искренние извинения клиентам за доставленные неудобства, однако приоритет нашей компании - безопасность пассажиров, экипажа и самолетов", – сказано в пресс-релизе компании.
Delfi напоминает, что самолет авиакомпании Wizzair Airbus 321 должен был вылететь из Каунаса 17 апреля, в 12 ч. На борту было 218 пассажиров.
"Произошел инцидент, по неустановленным причинам открылся надувной трап. Пришлось отложить вылет", – сказал представитель Литовских аэропортов Марюс Зеленюс.
В редакцию Kas vyksta Kaune обратилась пассажирка этого рейса, которая сказала, что вылет отложили больше чем на 6 часов, по вине стюардессы, которая во время конфликта с пассажиркой нечаянно открыла надувной трап.