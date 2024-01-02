Компания Rimi просит вернуть замороженные пельмени

"Rimi" призывает покупателей, которые приобрели замороженные пельмени с литовской индейкой "BEATOS VIRTUVĖ" (EAN 4770090197299), прекратить их употребление и обратиться в Rimi для возврата денег.

Компания Rimi заявляет, что замороженные пельмени с литовской индейкой потенциально обезопасны для употребления. Рекомендуется вернуть их в место продажи, не использовать в пищу, не держать в контакте с продуктами питания и не использовать в качестве корма для животных.

Если вы приобрели эти продукты, пожалуйста, верните их в супермаркет " Rimi". При предъявлении чека вам возвратят деньги", — сообщают представители компании.