Компания "Литовские железные дороги" на прошлой неделе отклонила 38 заявок на перевозку грузов

Всего на прошлой неделе компания получила 475 заявок на перевозку грузов.
После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 297 заявок на перевозку грузов, 38 заявок были отклонены, 6 из отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/или в Беларусь.
Еще по 140 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что на прошлой неделе компания отклонила заявки на перевозку 420 вагонов: 194 вагона с автомобилями, 135 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 60 вагонов с химическими и минеральными удобрениями, 21 вагон с грузами в контейнерах, 10 вагонов с другими разными грузами.
"LTG Cargo" реагирует на все возможные попытки обойти действующие международные санкции, поэтому проводит особо тщательную проверку всех грузов, расширила объем собираемой от клиентов информации и ужесточила правила подачи заявок, усилила аналитические возможности.