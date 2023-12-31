Компания Ignitis просит жителей декларировать показания счетчиков до конца года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektros skaitikliai
Elektros skaitikliai
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Подходит к концу 2023 год. Компания Ignitis напоминает, что потребители должны декларировать показания счетчиков на электричество и газ - это надо сделать до последнего дня года.

Декларировать показания счетчиков на электричество должен 1 млн. клиентов Ignitis, у которых пока нет умных счетчиков, передающих данные автоматически. Это надо сделать не позже, чем в последний день месяца, а также перед сменой тарифов.

Поскольку 1 января 2023 г. меняется часть тарифа, за которую отвечает Государственная служба регулирования энергетики, все клиенты должны декларировать показания счетчика на электричество до 23:59:59 ч. 31 декабря.

Если это не сделать в уходящем году, то за электричество придется платить дороже, уже по новым тарифам.

Ignitis отмечает, что клиентам, которые производят электричество, и клиентам, которые пользуются умными счетчиками, ничего делать не надо.

По закону, потребители должны декларировать данные счетчиков на газ до конца каждого месяца, а в декабре или перед сменой тарифа это надо делать обязательно.

Как известно, с 1 января 2024 г. в Литве меняются тарифы на газ для бытовых потребителей, газ подешевеет на 5%.

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