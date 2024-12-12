2024.12.12 16:36

Компания Bolt сокращает число самокатов в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Bolt paspirtukai
Bolt paspirtukai
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Компания Bolt в трех крупных городах продлевает сезон использования самокатов – если погодные условия позволят, то в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, в центральных зонах, электросамокаты можно будет использовать всю зиму. Правда, самокатов на улицах зимой будет меньше – в Каунасе и Клайпеде останется треть, а в Вильнюсе – четверть. Компания подчеркивает, что в плохих условиях самокаты дезактивируют, водителей просят каждый раз оценивать погодные условия, перед тем, как взять самокат и выбирать безопасную скорость, пишет портал madeinvilnius.lt.

В небольших городах компания Bolt уже закрыла сезон аренды электросамокатов. По словам представителя компании Бенаса Юрловаса, в крупных городах ситуация иная.

„В небольших городах мы уже во второй половине ноября заметили, что желающих ездить на самокатах стало меньше. В Мариямполе, Кедайняй, Паневежисе мы уже собрали самокаты. В крупных городах – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде – где образуются самые большие заторы, самокаты еще пользуются популярностью. Мы хотим, чтобы хотя бы там, где еще возможно ездить, жители могли ими пользоваться“, – сказал он.

По словам представителя компании Bolt, Северные страны - отличный пример того, как можно поощрять использование средств микромобильности круглый год, даже зимой.

Юрловас сказал, что в Каунасе и Клайпеде осталась треть всех самокатов, а в Вильнюсе – 25%.

„Кроме того, в городах уменьшили зоны, в которых можно ездить на самокатах – в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде на самокатах можно ездить на территории, которая уменьшена на 60–70%. Пользователи смогут кататься на самокатах Bolt в центре и рядом с центром – где хорошо развиты велодорожки, где их быстрее чистят от снега“, – заметил он.

Представитель Bolt подчеркнул, что специалисты будут следить за погодными условиями, а команда Bolt Patrol будет делать все, чтобы самокаты не мешали чистке тротуаров и дорожек.

„Если погодные условия будут сложными – например, если ожидается вьюга или гололед, то у нас есть возможность деактивировать самокаты, чтобы пользователи не могли их использовать“, – сказал Юрловас.

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