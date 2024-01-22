Комиссия рассмотрит экспертные предложения по укреплению конструкции здания обгоревшего дома в Виршулишкес

 
ELTA
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Pradėti apdegusio Viršuliškių daugiabučio sandarinimo darbai
Pradėti apdegusio Viršuliškių daugiabučio sandarinimo darbai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
В понедельник сформированная столичным самоуправлением комиссия по расследованию аварии рассмотрит экспертные предложения по укреплению конструкции пострадавшего от пожара многоквартирного дома Виршулишкес.

"Комиссия по расследованию аварии рассмотрит поступившие экспертные предложения по укреплению здания. Работа над окончательными рекомендациями будет продолжена", – сообщил агентству Elta представитель Вильнюсского городского самоуправления Ирмантас Кузас.

В начале января поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Виршулишкю в столичном микрорайоне Виршулишкес.

По данным Департамента противопожарной охраны и спасения и Единого центра помощи, после нескольких взрывов в многоквартирном доме начался пожар, который распространился на четыре квартиры, расположенные на четвертом и пятом этажах дома. Позже сообщалось, что во время пожара была повреждена конструкция многоквартирного дома – обрушилось перекрытие между горящими квартирами.

В результате пожара были эвакуированы жильцы 30 квартир, во время пожара угарным газом отравились 3 человека, двое жильцов дома погибли.

Муниципалитет объявил экстремальную ситуацию на месте происшествия, здание охраняется. Муниципалитет сформировал комиссию по расследованию аварии.

Полиция собирает информацию для расследования обстоятельств пожара. Также начато досудебное расследование по факту уничтожения или порчи имущества.

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