2024.08.07 16:20

Комиссия по десоветизации не решила вопрос Шкирпы, памятник Саломее Нерис предлагают передать в музей

 
ELTA
Юрате Жуолите
Мартина Пикялите
ru.DELFI.lt
Salomėjos Nėries paminklasskulpt. Vladas Vildžiūnas
Salomėjos Nėries paminklasskulpt. Vladas Vildžiūnas
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas

Комиссия по десоветизации перенесла на четверг обсуждение вопроса мемориальной доски в память о полковнике Казисе Шкирпе, личность которого оценивается не однозначно. По словам председателя комиссии Витаса Карчаускаса, в среду на обсуждение этого вопроса не хватило времени. Однако комиссия приняла решение по переносу памятника Саломее Нерис.

„Вопрос Шкирпы перенесли на завтра, сегодня не успели“, – сказал Карчаускас.

Комиссия обсуждала этот вопрос и раньше, но тогда этому помешал вопрос его увольнения с поста советника главы Центра исследования геноцида жителей Литвы и сопротивления.

6 августа стало известно, что Карчаускаса во второй раз увольняют с этой должности.

„Я понимаю, что это и есть ваша цель – приостановить или остановить процесс десоветизации“, – сказано в обращении Карчаускаса к главе центра Арунасу Бубнялису.

По его словам, было решено, что памятник Нерис преследует идеологические цели.

„Но здесь я надеялся сохранить его. Мне очень нравится поэзия Нерис. Несмотря на мнение литературоведов и ученых, было решено, что у поэта не было никаких связей с Вильнюсом, памятник - идеологический. Я ценю его художественную ценность, его должны перенести в музей“, – сказал Карчаускас.

Он заметил, что на следующих заседаниях будут решать вопрос памятников советским воинам в Меркине и Шяуляй.

„Мы решили, что эти памятники установлены в идеологических целях, они демонстрируют российских нарратив войны. Это идеологические, чуждые для нас объекты. Эти места захоронения нарушают закон, мы предложили привести их в порядок, руководствуясь Женевской конвенцией“, – сказал Карчаускас.

Напомним, что в июне 2024 года на здании Апелляционного суда в столице нелегально была вывешена памятная доска Шкирпе.

Через несколько дней ее сняли работники компании Grindа, им пришлось обращаться за помощью к полиции, поскольку их действиям мешали собравшиеся на акцию протеста люди.

Вильнюсский муниципалитет обратился в полицию, он требует оценить нелегальные действия и взыскать ущерб, нанесенный нарушившими закон гражданами (в размере суммы за услуги по снятию доски).

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