2024.05.07 11:12

Комендантский час в Вильнюсе и Каунасе не отразится на жителях

 
однако будут установлены блокпосты, на которых водителей и пешеходов могут попросить предъявить личные документы
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Во вторник вечером в некоторых микрорайонах Вильнюса и Каунаса будет введен комендантский час, но это не должно отразиться на жителях, говорит офицер Штаба обороны майор Донатас Сухоцкис.

Однако он отмечает, что во время комендантского часа будут установлены блокпосты, на которых водителей или пешеходов могут останавливать военные или полицейские и попросить предъявить личные документы.

"Там, где будут блокпосты с сотрудниками полиции, будет проводиться процедура, очень похожая на обычные рейды дорожной полиции, когда все транспортные средства на дороге останавливаются, могут останавливать и пешеходов, но только с целью проверки документов, возможно, в исключительных случаях могут проверять содержимое автомобиля, но направление движения жителей никак не изменится и они смогут двигаться дальше, как после обычного полицейского рейда, после предъявления документов", - сказал Д. Сухоцкис радио LRT во вторник утром.

"Мы моделируем учения таким образом, чтобы вмешательство в общественную жизнь было как можно меньшим. Именно поэтому выбрано время с 22 час. до 5 час. В принципе, это тихие часы, когда движения на работу гораздо меньше", - добавил он.

Как сообщалось ранее, учения Литовской армии и союзников по НАТО пройдут в столице и Каунасе 6-8 мая. В ходе учений будет проверена готовность учреждений, органов и организаций к проведению мобилизации и задач по приему союзников, реквизиции имущества и объявлению комендантского часа.

По словам командующего армией Вальдемара Рупшиса, в Литве будут тренироваться более 20 тыс. солдат страны и союзников.

Для участия в учениях будут призваны 2500 солдат действующего резерва, а еще несколько тысяч будут приглашены для короткой процедуры сверки информации. В ходе учений также будет проверена система комендатур.

В январе этого года Альянс НАТО начал крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Как было объявлено ранее, учения призваны имитировать ответ НАТО на нападение такого соперника как Россия.

В них будут задействованы 50 кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин. Военные маневры проводятся на фоне реформирования обороны НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году.

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