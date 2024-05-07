Комендантский час в Вильнюсе и Каунасе не отразится на жителях

Однако он отмечает, что во время комендантского часа будут установлены блокпосты, на которых водителей или пешеходов могут останавливать военные или полицейские и попросить предъявить личные документы.
"Там, где будут блокпосты с сотрудниками полиции, будет проводиться процедура, очень похожая на обычные рейды дорожной полиции, когда все транспортные средства на дороге останавливаются, могут останавливать и пешеходов, но только с целью проверки документов, возможно, в исключительных случаях могут проверять содержимое автомобиля, но направление движения жителей никак не изменится и они смогут двигаться дальше, как после обычного полицейского рейда, после предъявления документов", - сказал Д. Сухоцкис радио LRT во вторник утром.
"Мы моделируем учения таким образом, чтобы вмешательство в общественную жизнь было как можно меньшим. Именно поэтому выбрано время с 22 час. до 5 час. В принципе, это тихие часы, когда движения на работу гораздо меньше", - добавил он.
Как сообщалось ранее, учения Литовской армии и союзников по НАТО пройдут в столице и Каунасе 6-8 мая. В ходе учений будет проверена готовность учреждений, органов и организаций к проведению мобилизации и задач по приему союзников, реквизиции имущества и объявлению комендантского часа.
По словам командующего армией Вальдемара Рупшиса, в Литве будут тренироваться более 20 тыс. солдат страны и союзников.
Для участия в учениях будут призваны 2500 солдат действующего резерва, а еще несколько тысяч будут приглашены для короткой процедуры сверки информации. В ходе учений также будет проверена система комендатур.
В январе этого года Альянс НАТО начал крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Как было объявлено ранее, учения призваны имитировать ответ НАТО на нападение такого соперника как Россия.
В них будут задействованы 50 кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин. Военные маневры проводятся на фоне реформирования обороны НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году.