Командарм: после закрепления троса мы вышли из тупика

„В операции сделан важный шаг вперед – к затонувшей бронемашине прицепили первый трос. Одного троса недостаточно, нужны два, однако первый трос означает, что мы вышли из тупика“, – писал на Facebook Вайкшнорас.

„Для того, чтобы зацепить трос потребовалось несколько часов работы водолазов в кромешной темноте под водой. Не меньше времени потребуется и для того, чтобы прицепить второй трос, а может даже больше, однако прогресс налицо“, – сказал он.

Министр обороны Довиле Шакалене также назвала новость первым прорывом. Однако, по ее словам. когда начнут вытаскивать бронемашину, прогнозировать сложно. По ее словам, готовятся к нескольким сценариям.