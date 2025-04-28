Командарм Литвы о призыве женщин на военную службу: сначала надо использовать те ресурсы, которые есть

„У нас еще есть значительный резерв парней, которые по разным причинам не могут выполнить этот долг. (...) Давайте создадим условия для того, чтобы каждый юноша и парень мог служить и выполнять свой долг перед Родиной“, – сказал Р. Вайкшнорас в программе ELTA savaitė.

„Женщины по-прежнему имеют возможность добровольно явиться, подписать, выбрать желаемый срок, конкретное подразделение, а в дальнейшем либо остаться на профессиональной военной службе, либо уйти в жизнь (...). Но нужно ли сегодня (призывать женщин на службу – ELTA)? Я бы сказал – давайте сначала используем те ресурсы, которые у нас есть, а потом подумаем“, – добавил он.