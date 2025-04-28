Командарм Литвы о призыве женщин на военную службу: сначала надо использовать те ресурсы, которые есть

„У нас еще есть значительный резерв парней, которые по разным причинам не могут выполнить этот долг. (...) Давайте создадим условия для того, чтобы каждый юноша и парень мог служить и выполнять свой долг перед Родиной“, – сказал Р. Вайкшнорас в программе ELTA savaitė.
„Женщины по-прежнему имеют возможность добровольно явиться, подписать, выбрать желаемый срок, конкретное подразделение, а в дальнейшем либо остаться на профессиональной военной службе, либо уйти в жизнь (...). Но нужно ли сегодня (призывать женщин на службу – ELTA)? Я бы сказал – давайте сначала используем те ресурсы, которые у нас есть, а потом подумаем“, – добавил он.
По словам Р. Вайкшнораса, в Литовской армии в настоящее время насчитывается 10 проц. женщин, которые служат в различных званиях — от рядовых до офицеров.
Между тем, министр национальной обороны Довиле Шакалене ранее заявляла, что обязательный призыв женщин на военную службу — это лишь вопрос времени, если будет обеспечено достаточное количество возможностей.
В этом году на срочную военную службу планируется призвать более 3,9 тыс. молодых людей. Это число будет постепенно увеличиваться с каждым годом, начиная с 2027 года. На службу будут призваны более 6 тыс. призывников – предельная численность составит от 4240 до 7040 молодых людей. По оценке Министерства национальной обороны, это в конечном итоге создаст условия для перехода к всеобщей воинской обязанности.