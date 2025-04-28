Командарм: 20 000 профессиональных военных в ближайшие 15 лет - нормальный план

„Это реально. (...) Если будут возможности, мы сможем сделать это раньше. Все зависит не только от людей. Люди - лишь небольшая часть, очень важная, но если негде будет их поселить, некому будет их тренировать, это будет пустая трата времени, будет шаг назад, вместо желания сделать добро, будет больше вреда“, – сказал Вайкшнорас.