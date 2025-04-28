Командарм: 20 000 профессиональных военных в ближайшие 15 лет - нормальный план

„Это реально. (...) Если будут возможности, мы сможем сделать это раньше. Все зависит не только от людей. Люди - лишь небольшая часть, очень важная, но если негде будет их поселить, некому будет их тренировать, это будет пустая трата времени, будет шаг назад, вместо желания сделать добро, будет больше вреда“, – сказал Вайкшнорас.
„Я хочу, чтобы это было качественно, чтобы военный, который пришел в Литовскую армию, неважно призывник или профессиональный военный, или доброволец, получил все, что ему полагается. (…) Все в процессе, и я думаю, что мы этого можем достигнуть“, – сказал он.
Министр обороны Довиле Шакалене заявила, что на весенней сессии парламенту представят социальный пакет, цель которого, привлечь больше людей в армию.
По словам Вайкшнораса, чтобы армия могла конкурировать на рынке труда и привлекать специалистов, нужна определенная справедливость в отношении военных.
„Определенные механизмы компенсации должны обеспечить чувство справедливости. Те же деньги на питание, – мы ищем возможность их компенсации. И, конечно, зарплата. Инфляция каждый год „съедает“ часть средств, поэтому компенсация инфляции должна быть одним из вопросов“, – сказал командарм.
„Конечно, мы фокусируемся на специалистах,на специалистах узкого профиля, которые пользуются спросом на рынке, их образование требует времени, это ИТ, это сфера кибербезопасности, пилоты, врачи и т.д. Если мы хотим получить крепкую, мотивированную армию, должны платить“, – сказал Вайкшнорас.
17 апреля на заседании Совета по обороне было решен до 2038 года расширить мощности армии. Советник президента Марюс Чеснулявичюс сказал, что в ближайшие 15 лет число военных в Литве должно достигнуть 20 000.
Шакалене заметила, что на этой весенней сессии парламенту представят проект, касающийся гарантий улучшения социального благополучия военных. Она заметила, что этот процесс потребует несколько лет.